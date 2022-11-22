Новосибирские «Стрижи» представили новый логотип

Как рассказывал «Континент Сибирь», новосибирский застройщик «Стрижи» провел ребрендинг названия. Презентация нового логотипа, прошедшая на прошлой неделе, ознаменовала новый этап развития компании.

Как рассказал во время пресс-конференции, посвященной новому логотипу, генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский, ребрендинг отображает новые смыслы и нарративы застройщика, а также подводит итог работы девелопера на новосибирском рынке недвижимости.

Старый логотип с тремя летящими стрижами сегодня сменила лаконичная надпись, выполненная строгим шрифтом. «Под предыдущим символом мы прожили одиннадцать полноценных и очень счастливых лет. Но легкую наивность, которая там присутствовала, мы решили заменить на резкость и определенность. Новый фирменный стиль отличается лаконичностью и внешней простотой. Четко очерченные линии говорят о характере нашей компании. Мы взяли из прошлого всё лучшее: резкость, готовность дерзить, готовность к крутым поворотам и нестандартным решениям, готовность реализовывать наши проекты так, как мы считаем это нужным», – прокомментировал изменение логотипа Игорь Белокобыльский. Он также добавил, что компания сосредоточится сугубо на девелопменте «без отвлечения на активную политическую деятельность».

Новый логотип разработало новосибирское брендинговое агентство KIAN. Строгое начертание стилистически поддерживает и служит базой для названия отдельных проектов, которые реализуют сегодня «Стрижи». «Концепция нашего бренда заключается в индивидуальной разработке названия каждого проекта, поэтому главный элемент – фирменный стиль того или иного жилого комплекса – будет сочетаться с лаконичным логотипом компании и точно отражать ее идеологию», – рассказал застройщик.

В настоящее «Стрижи» в Новосибирске строят несколько жилых комплексов: «Русское солнце», «Нормандия – Неман», «Рафинад», «Дежнев», «Я – Маяковский» и другие.