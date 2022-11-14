Новосибирский застройщик меняет фирменный стиль компании

Строительная компания «Стрижи» анонсировала ребрендинг после того, как бывшей совладелец, депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков вышел из проекта.

Официально о проведении ребрендинга «Стрижи» объявят 17 ноября. Тогда же продемонстрируют и новый логотип застройщика. По информации «Континента Сибирь», изменения коснутся как самого названия – из него исчезнет словосочетание группа компаний, останется просто «Стрижи», – так и визуального сопровождения. Из логотипа исчезнут птички, его написание будет строгим и лаконичным, без излишней вычурности.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский, ребрендинг для компании – это не самоцель. «Это следствие тех, достаточно глубоких изменений, которые происходят в нашем бизнесе. Кроме того, это повод поговорить о том, что компания сумела сделать, чему научилась и что собирается делать в будущем. Поворот в судьбе компании происходит достаточно радикальный», – отметил застройщик.

По словам Игоря Белокобыльского, уже сейчас из медиасреды компания убирает старые прочтения. Серьезной переработке подверглись все визуальные инструменты подачи названия. «Мы хотим предстать перед Новосибирском в новом цвете и новом прочтении», – подчеркнул глава компании «Стрижи».

Напомним, в июле этого года бизнес-партнеры Илья Поляков и Игорь Белокобыльский официально объявили о том, что теперь каждый из них будет работать самостоятельно. При этом Белокобыльский выкупил долю Полякова в ГК «Стрижи». Тогда же Игорь Белокобыльский в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что его компания выходит на новый уровень, ориентируясь на премиальный рынок жилья. А Илья Поляков рассказал, что займется редевелопментом крупных городских территорий, в частности его команда разработала мастер-план микрорайона Клюквенный, а также продолжит заниматься жилищным строительством, коммерческими проектами и проектами с серьезной социальной направленностью.