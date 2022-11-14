Новосибирский застройщик меняет фирменный стиль компании

Жанна Гладкова
 
Новосибирский застройщик меняет фирменный стиль компании
Генеральный директор компании "Стрижи" Игорь Белокобыльский. Фото Михаила Перикова

Строительная компания «Стрижи» анонсировала ребрендинг после того, как бывшей совладелец, депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков вышел из проекта.

Официально о проведении ребрендинга «Стрижи» объявят 17 ноября. Тогда же продемонстрируют и новый логотип застройщика. По информации «Континента Сибирь», изменения коснутся как самого названия – из него исчезнет словосочетание группа компаний, останется просто «Стрижи», – так и визуального сопровождения. Из логотипа исчезнут птички, его написание будет строгим и лаконичным, без излишней вычурности.

Как рассказал «Континенту Сибирь» генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский, ребрендинг для компании – это не самоцель. «Это следствие тех, достаточно глубоких изменений, которые происходят в нашем бизнесе. Кроме того, это повод поговорить о том, что компания сумела сделать, чему научилась и что собирается делать в будущем. Поворот в судьбе компании происходит достаточно радикальный», – отметил застройщик.

По словам Игоря Белокобыльского, уже сейчас из медиасреды компания убирает старые прочтения. Серьезной переработке подверглись все визуальные инструменты подачи названия. «Мы хотим предстать перед Новосибирском в новом цвете и новом прочтении», – подчеркнул глава компании «Стрижи».

Напомним, в июле этого года бизнес-партнеры Илья Поляков и Игорь Белокобыльский официально объявили о том, что теперь каждый из них будет работать самостоятельно. При этом Белокобыльский выкупил долю Полякова в ГК «Стрижи». Тогда же Игорь Белокобыльский в беседе с «Континентом Сибирь» отметил, что его компания выходит на новый уровень, ориентируясь на премиальный рынок жилья. А Илья Поляков рассказал, что займется редевелопментом крупных городских территорий, в частности его команда разработала мастер-план микрорайона Клюквенный, а также продолжит заниматься жилищным строительством, коммерческими проектами и проектами с серьезной социальной направленностью.

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