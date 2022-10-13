В Новосибирске до 2033 года планируют возвести новый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. На территории общей площадью 207 га построят один миллион квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и поликлинику.

О старте мега-проекта сегодня на встрече с журналистами рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, проект комплексного освоения территории Клюквенного уже одобрили депутаты горсовета. Поселок Клюквенный вошел в состав Новосибирска в 2005 году, а в 2016 получил статус микрорайона. Сегодня в поселке живут 250 человек. После реновации здесь будут проживать около 35 тысяч.

О том, что в Клюквенном будет реализован первый в Новосибирске масштабный проект комплексного развития территории (КРТ), «Континенту Сибирь» в интервью еще в августе рассказал и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. «Это очень красивый и интересный для Новосибирской области проект. Его реализация позволит нам построить на территории порядка 200 га миллион квадратных метров жилья в единой концепции. Уже разработан мастер-план, в котором предусмотрены дороги, школы, детские сады, колледжи, высотные здания и здания средней этажности, индивидуальные жилые дома и коттеджи», – сообщил глава регионального минстроя. Сейчас стали известны подробности.

В Клюквенном предполагается разместить новостройки трех уровней этажности, пять школ, три детских сада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны. Кроме того, в микрорайоне должна появиться платформа городской электрички, которая сократит путь от главного вокзала до ТЦ «НордМолл» до 15 минут. Улицы Красных Зорь и Богдана Хмельницкого планируют продлить до Клюквенного. От улицы Краузе до Красных Зорь построят трамвайную линию протяжённостью 4,5 км с выходом к ТПУ «НордМолл».

Реализовывать проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». В настоящее время агентство подписало договоры с РЭС, «Сибирской генерирующей компанией» и Горводоканалом на техприсоединение. По словам Алексея Колмакова, только в этом году в обеспечение площадки инженерными сетями – электричество, вода, тепло, ливневки – будет вложено более 3 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. После того, как инфраструктура будет построена, земельные участки по программе КРТ будут выставлены на торги.