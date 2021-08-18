Новый фирменный стиль Брусники – новая высокая планка для рынка или обычная формальность?

Строительная компания Брусника совместно с компанией «Ценципер» сформировала новую концепцию визуальной коммуникации. Она придет на смену фирменному стилю, разработанному семь лет назад. «Континент Сибирь» обсудил произошедшие изменения с экспертами в сфере брендинга в рубрике «Дискуссия маркетологов».

По словам представителей компании мысль о том, что пора сменить фирменный стиль, возникла еще три года назад. Сначала новой айдентикой занималась компания из Нидерландов, но в итоге сотрудничество с ней было приостановлено. В итоге разработкой фирменного стиля Брусника занялась совместно с московским «Ценципером» – эта же компания делала предыдущую айдентику.

«За несколько лет нашего сотрудничества Брусника нарастила мускулы: бренд немного поменялся, компания стала ещё более уверена в себе, и пришло время освежить айдентику, — отметил креативный директор компании «Ценципер» Михаил Сметана. — Мы хотели, чтобы в обновлённом варианте знака люди распознавали Бруснику, но одновременно видели, что девелопер развивается, не стоит на месте».

Новый стиль предполагает появление новой системы шрифтов, цветовой схемы и механики взаимодействия элементов. Но в то же время призван сохранить связь с прежней айдентикой.

Структура знака практически не изменилась. Как поясняют в «Ценципере», он стал более лаконичным и уверенным, а монохромное исполнение упрощает его использование с изображениями и другими цветами.

«Разобрав знак на базовые геометрические составляющие и немного расширив библиотеку элементов, мы получили основу для брендинга проектов и создания практически бесконечного числа композиций и узоров. Так родился новый паттерн Брусники», – отметил Михаил Сметана.

Внедрение фирменного стиля будет происходить постепенно. Обновить все точки коммуникации компания намерена до конца 2021 года.

“Континент Сибирь” опросил сибирских экспертов по брендингу, что они думают об обновленном фирменном стиле «Брусники» и соответствии его трендам рынка.

“Общее впечатление – приятный фирменный стиль. Система построения графических паттернов наверняка поможет в брендировании различных носителей и внесет некоторый элемент новизны», – отметил основатель новосибирского агентства WeissWater, преподаватель Первой академии маркетинга Андрей Храпов. Однако один момент все же смутил эксперта. На его взгляд, предыдущая айдентика Брусники имела отличное решение в области палитры: фирменные цвета бренда были одновременно и логичными для названия, и дифференциирующими. «Бруснику за счет такого цветового кодирования (зеленый — красный — бордовый) было легко распознать среди других известных мне компаний-застройщиков. В новой же версии из палитры бренда почему-то убрали зеленый цвет. По крайней мере, его практически нет в тех материалах, которые мы можем видеть сейчас. Могу предположить, что с узнаваемостью Брусники это также имеет некоторую связь. Откровенно, не понимаю, почему было принято такое решение», – выразил недоумение Андрей Храпов. В остальном по его словам агентство проделало хорошую работу, поскольку айдентика нуждается в периодическом обновлении.

Исполнительный директор BROKS Agency Анна Литвинцева также позитивно оценивает изменения. «Действительно сам знак почти не изменился, но стал более сбалансированным и лаконичным, следуя трендам упрощения, актуальным в айдентике последних лет. При этом стиль не потерял главного, что, на мой взгляд, отличает визуальные коммуникации Брусники — простору, открытость и дружелюбность. Это здорово выделяет компанию среди других девелоперов, которые зачастую относятся к себе чересчур серьезно», – отмечает Анна Литвинцева. Она также высоко оценила идею с фирменным паттерном, собранным из осколков логотипа. «Свежо и интересно. Мне кажется, отлично было бы развить эту графическую идею в направлении уральских и сибирских орнаментов, что подчеркнуло бы географическую привязанность компании и совпало с другим ярким трендом — этники и локальной аутентичности», – резюмирует эксперт.

В свою очередь креативный директор новосибирского брендингового агентства A.STUDIO Дмитрий Артемьев подчеркивает, что пока сложно оценивать ребрендинг, так как отсутствует полная картина. «Пока что Брусника показала отдельные элементы: лого, цвет, шрифты. Для полноты хочется увидеть, например, рекламу строительного объекта. Там станет всё ясно: как сочетаются вместе шрифт, цвет, фотография, логотип, копирайт. На текущий момент работа не завершена, поэтому я воздержусь от оценок, – говорит эксперт. – Радует, что бренд занимается имиджем. Новый стиль — это всегда хорошо. Нужно расшевеливать отрасль, давать свежий взгляд, и у Брусники это всегда отлично получается. Какими способами: рекламой или брендингом — неважно».

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