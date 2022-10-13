Сегодня, 13 октября, комиссия по землепользованию и застройке (ПЗЗ) мэрии Новосибирска отклонила предложение АО «Транспортная компания Центр» построить жилой комплекс напротив снесенного в прошлом году спортивного комплекса Soccer Arena в центре города.

Одним из вопросов, вынесенных на комиссию по ПЗЗ, было предложение АО «Транспортная компания Центр» перевести участки с кадастровыми номерами 54:35:101011:14 и 54:35:10011:16 по улице Писарева, 73 общей площадью почти 18 000 кв. м из зоны, где разрешена малоэтажная общественная застройка (ОД-4.1), в зону ОД-1.1 (подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки). Сегодня по этому адресу находится двухэтажное административное здание и парковка. По информации, предоставленной членам комиссии, компания планирует возвести на этой территории многофункциональный жилой комплекс с административными и офисными помещениями. Зона, в которую будущий застройщик хочет перевести земельные участки, позволяет строить здания до 30-ти этажей.

Против этого предложения выступили администрация Центрального округа, департамент образования мэрии Новосибирска и депутаты горсовета Василий Стрекалов и Сергей Бондаренко (объект находится на пересечении двух депутатских округов). Основной аргумент – отсутствие необходимой социальной инфраструктуры. Как отметил Сергей Бондаренко, если многоквартирный дом будет построен, то все дети пойдут в ближайшую школу №156. А в ней уже сегодня при нормативной загрузке 500 человек обучают 1100 детей. «При этом не стоит забывать, что на месте спорткомплекса Soccer Arena возводит 20-этажный жилой комплекс «Краснообск. Монтажспецстрой», рядом строит квартал «Мылзавод» (порядка семи домов) Брусника, ведут строительство 25-этажного «Дома воздух» и еще одной высотки на Некрасова. Тем временем мы не увидели в этом микрорайоне ни одной школы введенный в эксплуатацию, ни одного детского сада», – выразил сожаление Сергей Бондаренко.

Выслушав аргументы против (АО «Транспортная компания Центр» никто не поддержал), комиссия по ПЗЗ постановила отклонить предложение по перезонированию земельного участка.

Согласно СПАРК, АО «Транспортная компания Центр» зарегистрирована в 2012 году, совладельцы – граждане России, генеральный директор – Екатерина Владимировна Шилохвостова.

Напомним, именно из-за отсутствия необходимой социальной инфраструктуры мэрия Новосибирска отказала в выдаче разрешения на строительство компании «Краснообск. Монтажспецстрой», которая приобрела участок земли под Soccer Arena.

Застройщик обратился в суд. В 2021 году Арбитражный суд признал незаконными действия мэрии Новосибирска и обязал муниципалитет выдать «Краснообск. Монтажспецстрой» градостроительный план участка с указанием вида разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка.

А вот компания «Город в Городе», которая ранее осуществляла застройку ЖК «Огни Сибири», не смогла даже через суд добиться перезонирования своего участка на месте бывшего корпуса жиркомбината (тоже неподалеку от бывшей Soccer Arena) в зону жилой застройки. 3 октября этого года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения. Кстати, после актуализации Генерального плана города Новосибирска, этот участок попал в зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5).