На месте спортивного комплекса Soccer Arena в Новосибирске возведут многоэтажное жилье

Мэрия Новосибирска проиграла суд в первой инстанции ООО СЗ «Краснообск. Монтажспецстрой» («КМС»). Арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными действия мэрии и обязал её выдать строительной компании градостроительный план участка с указанием вида разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка.

Конфликт вокруг участка, на котором стоял обветшавший спортивный комплекс для мини-футбола Soccer Arena по улице Писарева, 42, произошел весной этого года. «КМС», купивший объект вместе с участком земли под ним, обратился за градостроительной документацией и не получил её. На сессии Совета депутатов Новосибирска 21 апреля заместитель мэра -руководитель департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев сообщил депутатам, что градостроительные планы на участок под спортивным комплексом мэрия еще не выдавала. Он предложил установить назначение участка без права жилой застройки через процедуру общественных обсуждений. Однако такие слушания не были проведены.

Тем временем, 1 мая «КМС» начал сносить здание. А 14 мая в Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от застройщика. Тогда гендиректор ООО СЗ «КМС» Виктор Плахотников, комментируя ситуацию «Континенту Сибирь», сказал, что согласно генплану города, этот участок входит в зону многоэтажной жилой застройки. И это должно быть отражено в градостроительных документах, которые по закону обязана выдать мэрия. «Нам стали возражать, что в том микрорайоне не хватает школ. Но ведь это задача муниципалитета, обеспечить жителей соответствующей социальной инфраструктурой. И школы по генплану там должны быть. Другое дело, что у мэрии нет средств для их строительства. Но у нее нет денег и на дороги, и на многое другое. Что теперь город должен остановить свое развитие? Это заколдованный круг – не строим жилье, потому что нет школ, не строим школы, потому что нет денег. Нам было сказано: не согласны, идите в суд, что, собственно, мы и сделали», – рассказал Виктор Плахотников.

Арбитражный суд Новосибирской области 13 сентября своим решением признал незаконными действия мэрии города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры, по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка, принадлежащего «КМС», без указания основных видов разрешенного использования земельного участка, а именно: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6.) -Многоквартирные многоэтажные дома, автостоянки. А также обязал мэрию города Новосибирска в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО СЗ «Краснообск. Монтажспецстрой» путём подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка с указанием всех основных видов разрешённого использования земельного участка и взыскать с мэрии города в пользу «КМС» денежные средства в размере 5000 рублей за каждый день неисполнения решения суда в части подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в месячный срок в Седьмой арбитражный апелляционный суд.