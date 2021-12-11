Арбитражный суд Новосибирской области отказал застройщику ЖК «Огни Сибири» – АО «Город в городе» – в иске к мэрии Новосибирска, подтвердив тем самым законность действий муниципалитета. Ранее мэрия не предоставила застройщику градостроительные документы на возведение многоэтажного жилья на месте бывшего корпуса жиркомбината в центре Новосибирска.

Суд первой инстанции 6 декабря отклонил иск АО «Город в городе» к мэрии Новосибирска о «признании незаконным действий по подготовке, утверждению и выдаче градостроительного плана земельного участка без указания в числе основных видов разрешённого использования земельного участка среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки». По всей видимости, застройщик ЖК «Огни Сибири» намерен строить высотное жилье на земельном участке, расположенном в центре города по улице Семьи Шамшиных через дорогу от ЖК «Огни Сибири». Сейчас на этой земле стоит заброшенное здание бывшего новосибирского жиркомбината.

Как установил Арбитражный суд Новосибирской области, постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 утверждён проект планировки территории центральной части города Новосибирска, в котором спорный земельный участок расположен в зоне планируемого размещения объектов – специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки. «Таким образом, проектом планировки территории установлено, что земельный участок с кадастровым номером 54:35:101040:11 на момент подготовки градостроительного плана земельного участка входил в зону, где жилищное строительство не предусматривалось», – констатировал суд. После актуализации Генерального плана города Новосибирска, это участок попал в зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5).

Застройщик АО «Город в городе» может обжаловать решение в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.