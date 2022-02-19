Компания «Краснообск.Монтажспецстрой» продолжает отстаивать в суде право строить многоэтажное жилье на приобретенном ею участке по улице Писарева в Новосибирске. Застройщик выиграл дело у мэрии Новосибирска сначала в Арбитражном суде Новосибирской области, а теперь и в апелляционной инстанции.

Седьмой арбитражный апелляционный суд г. Томска 17 февраля оставил без изменения решение Арбитражного суда Новосибирской области от 20.09.2021, а апелляционную жалобу мэрии города Новосибирска – без удовлетворения.

Напомним, арбитражный суд признал незаконными действия мэрии Новосибирска и обязал муниципалитет выдать «Краснообск.Монтажспецстрой» («КМС») градостроительный план участка с указанием вида разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка.

Конфликт вокруг участка, на котором стоял обветшавший спортивный комплекс для мини-футбола Soccer Arena по улице Писарева, 42, произошел весной 2021 года. Компания «КМС», купившая объект вместе с участком земли под ним, обратилась за градостроительной документацией в мэрию города и не получила её, так как на сессии горсовета Новосибирска 21 апреля 2021 года депутаты высказались против строительства на этом участке многоэтажного дома. Свое мнение они аргументировали нехваткой детских садов и школ в этом районе и предложили построить там, например, спортивный объект. Заместитель мэра — руководитель департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев тогда ответил депутатам, что так как участок земли находится в частной собственности, заставить собственника сохранить назначение спорт нельзя, и предупредил, что без публичных слушаний мэрия все суды проиграет.

В мае прошлого года «КМС» снес Soccer Arena. Гендиректор ООО СЗ «КМС» Виктор Плахотников, комментируя тогда ситуацию «Континенту Сибирь», сказал, что согласно генплану города, этот участок входит в зону многоэтажной жилой застройки и это должно быть отражено в градостроительных документах, которые по закону обязана выдать мэрия. «Нам стали возражать, что в том микрорайоне не хватает школ. Но ведь это задача муниципалитета, обеспечить жителей соответствующей социальной инфраструктурой. И школы по генплану там должны быть. Другое дело, что у мэрии нет средств для их строительства. Но у нее нет денег и на дороги, и на многое другое. Что теперь город должен остановить свое развитие? Это заколдованный круг – не строим жилье, потому что нет школ, не строим школы, потому что нет денег. Нам было сказано: не согласны, идите в суд, что, собственно, мы и сделали», – рассказал Виктор Плахотников.

Слушания так и не были проведены. И мэрия проигрывает один суд за другим. Постановление Седьмого апелляционного суда может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.