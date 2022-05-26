Два 20-этажных жилых дома возведут на месте Soccer Arena в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство двух новых многоэтажных жилых домов на улице Писарева в Центральном районе города. Дома разместят на участке, где ранее находился спортивный комплекс Soccer Arena.

Разрешение на строительство новой жилой недвижимости на улице Писарева, 42 в Центральном районе Новосибирска опубликовано на муниципальном портале, застройщиком выступает компания «Краснообск.Монтажспецстрой».

Согласно документам, на участке площадью 7,9 тыс. кв. м. возведут два многоквартирных жилых корпуса на 22 и 23 этажа, два — подземные. В них планируется разместить подземную автостоянку и 164 кладовых.

В 23-этажном доме разместят 207 квартир общей площадью 9,2 тыс. кв. м., разрешение предусматривает также возведение у объекта пристроенных помещений общественного назначения, в том числе опорный пункт полиции и встроенное помещение дошкольного образования по уходу и присмотру за детьми. В 22-этажном доме — 198 квартир общей площадью 8,7 тыс. кв.м. Разрешение действует до 15 апреля 2024 года. Его выдали 20 мая текущего года.

Напомним, конфликт вокруг участка, на котором стоял спортивный комплекс Soccer Arena, произошел весной прошлого года. ООО СЗ «Краснообск. Монтажспецстрой» приобрело участок земли со спорткомплексом и обратилось в мэрию за градостроительной документацией с указанием вида разрешенного использования – многоэтажная жилая застройка, но не получило ее.

В мае организация подала иск в арбитражный суд Новосибирской области. По результату рассмотрения дела суд своим решением признал незаконными действия городских властей по подготовке и утверждению градостроительного плана земельного участка и обязал устранить допущенные нарушения. Отметим, в апелляционной инстанции суд оставил решение без изменений, после чего мэрия Новосибирска направила кассационную жалобу.