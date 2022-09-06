В Новосибирске откроются 10-15 кофеен новой местной сети

Основатель сети закусочных Cheburek.me и сети салонов лазерной эпиляции Laserlove, новосибирский предприниматель Александр Долгов анонсировал создание собственной сети кофеен. Тестовое открытие первой точки намечено на 8 октября. Всего в Новосибирске Александр Долгов хочет иметь 10-15 заведений.

«Я открываю кофейню. Это будет новый формат и новый продукт. Во-первых, своё мобильное приложение с предзаказом и кнопкой «мне, как в прошлый раз». Во-вторых, пончики. Не donuts, а именно пончики. Мой фаворит – «фундук с сыром».

В-третьих, римская пицца на ужин и на доставку. Кофе тоже научимся доставлять вкусно.

В-четвертых, завтраки весь день. Тут все понятно. В-пятых, кофейная карта. Только спешалти кофе и только отличный вкус. И еще кое-что…», – перечисляет особенности проекта Александр Долгов в своем ТГ-канале.

По его словам, кофейня сразу делается под франшизу. «Нас уже ждут наши франчайзи в Cheburek.me с помещениями 50-70 метров. А эта модель, на мой взгляд, идеальна, как в спальниках так и в центре», – отмечает предприниматель. Он также добавляет, что непосредственно в Новосибирске планируется открывать как собственные кофейни, так и вместе с партнерами. Всего в городе планируется иметь 10-15 заведений. Инвестиции в запуск одной точки составляют более 3 млн рублей, стоимость франшизы пока нулевая.

«В проекте пока еще нет бренда, нет меню, нет концепта, нет точной финмодели. Нет ничего кроме идеи и большего желания идти за мечтой. Тестовое открытие намечено на 8 октября. Я верю в то, что когда ты ставишь сам себе цели, ты их реализуешь. А время – самый ценный ресурс, и лучше его экономить», – отметил Александр Долгов.

По его словам, сейчас в команде проект только один человек – Андрей Васин (основатель бара 113, бывший директор самого крупного бармолла за Уралом — «BlaBlaBar Новосибирск», директор по развитию сети «Руки Вверх Бар» в направлении «корнер»). Презентация проекта состоялась 5 сентября.

«Я иду за своей мечтой. Кто читал мою книгу, знает, что первый бизнес, который я открыл, была кофейня, потом к ней добавились пончики. Я построил мини-сеть и продал бизнес. А теперь пришло время вернуться», – резюмировал Александр Долгов.

Александр Долгов – основатель федеральных сетей Laser Love (салоны лазерной эпиляции, 228 студий), Cheburek.Me (стритфуд, 238 точек), SneakNFresh (сникер-химчистки, 47 филиалов), “Стрижевский» (мужские парикмахерские), создатель компании Ultrafor (ранее объявлялось о продаже проекта), организатор конференции «Прибыль».Также ранее Александр Долгов выпускал подкаст по кофейному рынку.



Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.