В Новосибирске проведут бизнес-конференцию «Прибыль»

24 августа в киноконцертном комплексе имени Владимира Маяковского в Новосибирске пройдет бизнес-конференция «Прибыль», которую устраивает предприниматель Александр Долгов. Он является сооснователем федеральных сетей Laser Love (салоны лазерной эпиляции, 228 студий), Cheburek.Me (стритфуд, 238 точек), SneakNFresh (сникер-химчистки, 47 филиалов).

«За последний год я пообщался более, чем с сотней предпринимателей, франчайзеров. Их интересовал один вопрос — как увеличить прибыль. 24 августа я организовал масштабную конференцию в Новосибирске с онлайн-трансляцией для всего мира. Мы собрали 20 непубличных спикеров, которые зарабатывают максимальную прибыль прямо сейчас. Они поделятся советами, которые они больше нигде никому не расскажут», – отметил Александр Долгов.

«Что будет на конференции? Техники масштабирования в кризис, панельная дискуссия: инструменты продвижения для быстрого роста в 2022 году, бизнес-разборы от экспертов в реальном времени, лекции без воды от предпринимателей с растущей прибылью, мастермайнд, неформальное общение со спикерами, нетворкинг, вечеринка after party», – говорится на сайте конференции.

Ожидается, что в ней примут участие около 1000 человек, не считая тех, кто будет смотреть онлайн-трансляцию.

Среди спикеров заявлены Олег Торбасов, основатель агентства элитной недвижимости Whitewill с офисами в Москве, Лондоне и Дубае, Мария Афонина, эксперт по запускам проектов, Алексей Локтионов, основатель сети барбершопов TOPGUN и сети киберспортивных клубов COLIZEUM, создатель бизнес-клуба MetaBizClub, Вадим Березов и Евгений Чижевский, предприниматели, соучредители клуба функционального тренинга Crossbox Kontora, Артем и Галина Печенины, основатели кондитерской Biscuit House и кафе Breakfast House и др.

«Александр Долгов пригласил нас спикерами на конференцию. Поскольку такого формата в городе нет, и он зарождается — мы согласились. Я делилась с нашими гостями, мужчинами-предпринимателями программой выступлений, и практически все следят за Олегом Торбасовым — говорят, что этот человек вызывает доверие. Сама с интересом жду не только его выступления, — отметила в своем ТГ-канале Галина Печенина. — Что касается нас, то по предложению организаторов мы расскажем, как создавать очереди без прямого трафика, как прийти к «солд-ауту в новом заведении, как развиваться на собственные инвестиции, как взращивать амбассадоров бренда, и.т.д.»

Подробности на сайте конференции.

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