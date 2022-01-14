Основанная в Новосибирске федеральная сеть закусочных намерена довести число точек до 400

Новосибирский предприниматель Александр Долгов объявил в соцсетях о намерении за год удвоить количество закусочных основанной им федеральной сети Cheburek.me.

Напомним, что Александр Долгов совместно с супругой Кирой является основателем федеральной сети салонов лазерной эпиляции LaserLove, федеральной сети закусочных Cheburek.me, сети парикмахерских «Стрижевский», сети химчисток обуви Sneak N Fresh, компании Magma food&meat, digital-агентства 20х80.

Подводя итоги года, предприниматель анонсировал планы по развитию каждого из указанных проектов. «Когда мы открывали сеть Cheburek.me и планировали иметь 500 точек, то никто не верил. Сейчас их уже 185, и мы нацелены на показатель в 400 открытых точек по итогам года и выручку в размере 1,3 млрд рублей, Это примерно в 2,2 раза больше, чем аналогичный показатель по 2021 году. Планируем привлечь 250 новых партнеров», – отметил в своем аккаунте в Instagram Александр Долгов. На сегодня сеть Cheburek.me представлена в 4 странах (России, Казахстане, Белоруссии и Эстонии) и объявляла о планах по выходу в США. Также Александр Долгов отметил, что в ИТ-инфраструктуру Cheburek.me уже вложено более 20 млн рублей.

Предприниматель также раскрыл планы по другим проектам, основателем которых он является. Так, в 2022 году федеральная сеть салонов лазерной эпиляции LaserLove планирует привлечь 30 новых партнеров. В компании нацелились на 30%-ый рост и на показатель общей выручки в 1 млрд рублей. «2021-ый год был очень сложным для сети, сменилось 3 директора по франчайзингу. Каждый раз перестраивали команду, с многими партнерами, которые заходили на 3-летние договора мы решили, что нам не по пути. Итого минус 42 точки. Мы уменьшаемся в числе точек, но растем в качестве», – резюмировал Александр Долгов.

Также предприниматель объявил о намерении привлечь 25 новых партнеров сети мужских парикмахерских «Стрижевский». На сегодня, по его словам, открыто 8 салонов, при этом существующая сеть за 2021 год удвоила оборот, не прибавив не одной точки.

Кроме того, Александр Долгов рассчитывает добавить к 32 открытым точкам Sneak N Fresh (химчистка обуви) еще 70 и «пробить» знаковую отметку в 100 точек за 2 года. «Мы стартовали как бизнес-модель с плановой выручкой в 200 тысяч рублей на точку и прибылью 60-80 тысяч, а закончили с расчетной моделью на 500 тысяч и прибылью в 150 тыс рублей», – привел цифры бизнесмен.

В 2021 году Александр Долгов также запустил новое направление доставки еды — «Магма». За год было открыто 4 точки. «Тесты всех гипотез уже стоили нам около 30 млн инвестиций. Это в 2 раза больше, чем мы планировали потратить», – отметил Александр Долгов. В 2022 году «Магма» по планам планирует дать 70 новых партнеров и и 40 открытых точек. Первый партнер, по его словам, откроется в Сочи уже в феврале 2022 года.