Основанная в Новосибирске сеть салонов лазерной эпиляции Laser Love обнародовала свои планы иметь 500 салонов по всей России и выйти по итогам 2020 года на оборот в размере 1 млрд рублей.

Совместно со своей супругой Кирой Александр Долгов является основателем сети салонов лазерной эпиляции Laser Love, сети парикмахерских «Стрижевский», сети закусочных Cheburek.me. а также агентства, которое специализируется на маркетинге во франчайзинге.

Сейчас у сети 302 франчайзинговых салона и 18 собственных, которые находятся в 4 городах. В Новосибирске эти точки на 100% принадлежат основателям бизнеса Александру и Кире Долговым, в остальных городах речь идет о совместном бизнесе с партнерами.

«Мы хотим выйти на 500 салонов, но выйдем ли в 2020 году, пока не знаю. Мы сменили модель. Раньше точка представляла собой 1 кабинет и 1 аппарат (для эпиляции), то сейчас одна точка — это 3 кабинета и 3 аппарата, — пояснил Александр Долгов. — Мы уже крупный игрок, наша задача увеличивать число точек на одного партнера, помогая им открывать новые города. Цель не в точках, а обороте сети. В 2019 году он был около 700 млн рублей. Задача на 2020 год — выйти на цифру в 1 млрд рублей».

На сегодня Laser Love по словам Александра Долгова представлена во всех крупных городах, задача — запустить больше точек в городах-миллионниках и открываться в городах с населением 60-200 тысяч человек. Уже сейчас компания представлена в Казахстане, сейчас там 18 точек, и компания планирует удвоить свое присутствие в этом регионе.

Минимальный объем инвестиций, который требуется для запуска Laser Love — примерно 900 тысяч рублей с учетом покупки оборудования в рассрочку. «На мой взгляд, мы создали как рынок услуг, так и тех, кто открывает свои точки. Когда мы начинали свой бизнес, в Новосибирске было 30 точек, а сейчас спустя 2 года больше 300. Думаю, конкуренция увеличивалась раз в 10-15. Кроме того, на рынке очень много мини сетей по 1-3 точки, которые пытаются демпинговать», — пояснил конкурентную ситуацию собеседник издания.

Напомним, что ранее Александр Долгов говорил о планах открыть за 2020 год 100 закусочных Cheburek.me.

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