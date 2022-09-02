Reuters: Сибирский владелец «Вкусно — и точка» намерен купить активы финской компании

Купивший рестораны McDonald’s в России сибирский бизнесмен Александр Говор планирует приобрести российские активы финского производителя одноразовой посуды Huhtamaki, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Кузбасский предприниматель, владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор намерен приобрести российские активы финской компании Huhtamaki. По данным Reuters, бизнесмен готов предложить за них до €151 млн.

По данным Reuters, для приобретения активов Александр Говор планирует использовать кредит «Сбербанка», а также средства зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited. Сообщается, что деньги будут переведены через российское ООО «Клуб Отель», которое владеет бывшими ресторанами McDonald’s.

Отметим, финская компания по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamаki объявила о намерении прекратить все операции в России и продажи бизнеса в стране в апреле текущего года. Решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.

«Huhtamaki будет изучать рынок для потенциальных покупателей и продолжит свою деятельность в течение этого переходного периода, при условии наличия цепочки поставок, для выполнения своих договорных и нормативных обязательств, а также для защиты сотрудников и клиентов», — сообщалось в пресс-релизе компании. Отмечалось, что Huhtamaki имеет четыре производственных предприятия в России.

Напомним, компания McDonald’s приостановила свою деятельность в России в марте текущего года, в мае организация объявила об окончательном уходе с российского рынка. В тот же месяц стало известно о том, что Александр Говор выкупил российские заведения сети. Рестораны были открыты под новым брендом «Вкусно — и точка».