ФАС одобрила покупку российских ресторанов McDonald’s кузбасской компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о покупке двух компаний, которым принадлежит ряд российских ресторанов McDonald’s. В свою очередь, нового владельца приобрёл сибирский бизнесмен Александр Говор, которому было решено передать все заведения сети в РФ.

ООО «Клуб Отель» намеревалась приобрести 100% акций во владивостокском ООО «ДВРП» и московском ООО «Макдональдс», принадлежащих McDonald’s Corporation.

Как говорится в сообщении антимонопольной службы, сделка по передаче этих организаций «Клубу Отель» не приведёт к ограничению конкуренции в сфере услуг общественного питания, а потому разрешена. Стоит отметить, что продавец оставил за собой право выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет.

По данным ЕГРЮЛ, появившимся в реестре 31 мая, единственным владельцем ООО «Клуб Отель» стал кузбасский бизнесмен Александр Говор, которому в мае было решено передать все активы российских ресторанов McDonald’s. До этого в течение десяти лет компания принадлежала Светлане Говор.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Клуб Отель» зарегистрировано в Кузбассе в 2012 году. Специализация компании – ресторанная деятельность и услуги по доставке продуктов питания.

О покупке российского бизнеса McDonald’s Александром Говором стало известно 19 мая. По условиям сделки, новый владелец должен сохранить персонал приобретённых ресторанов «на эквивалентных условиях» как минимум в течение двух лет, а также финансировать заработную плату сотрудникам 45 российских заведений и различные обязательства компании.

Российские рестораны откроются под новым брендом. По словам Александра Говора, название этого бренда пока не утверждено, объявить его планируется до середины июня.

На момент покупки ресторанов McDonald’s в России Александру Говору принадлежало ООО «ГиД», управляющее 25 франшизами заведений в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Подробнее о предпринимателе – в материале «Континента Сибирь».

Деятельность компании McDonald’s на территории РФ была приостановлена в связи с началом военной спецоперации на Украине. Об окончательном уходе с российского рынка корпорация объявила 16 мая. На тот момент в России работало 850 ресторанов компании, первый из которых был открыт в 1990 году.