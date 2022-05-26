Совет Федерации высоко оценил ход строительства ключевых объектов Академгородка 2.0 в Новосибирске

Делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ проконтролировала ход строительства важнейших объектов реализуемого в Новосибирской области проекта «Академгородок 2.0».

В Новосибирской области 26-27 мая работает делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В центре внимания сенаторов – исполнение постановления Совета Федерации №666 «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области», сообщает пресс-служба облправительства.

Делегация в составе председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктора Кресса, первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, сенатора РФ Владимира Городецкого и членов правительства региона посетили экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, в том числе участки производства оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирского кольцевого источника фотонов» (ЦКП СКИФ), а также площадку строительства кампуса мирового уровня НГУ.

Установка СКИФ — это совершенно уникальный инструмент для научного прорыва во многих отраслях: материаловедении, биотехнологии, генетике, селекции, минералогии, современной физике. Для того, чтобы ученые могли эффективно работать, создаётся и сопутствующая инфраструктура, в том числе, социальная и транспортная. Центр коллективного пользования СКИФ – источник синхротронного излучения поколения 4+.

Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение указа президента России Владимира Путина от 25 июля 2019 года под постоянным контролем со стороны правительства Новосибирской области.

Единственным исполнителем по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для СКИФ является Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Отметим, накануне в институте началась сборка первых сегментов синхротрона-бустера — важнейшего элемента технологической «начинки» для будущего ускорительного комплекса.

Члены делегации отметили: важно, что это высокотехнологичное оборудование производят здесь, в сердце Сибири. На базе института создается уникальное оборудование ускорительного комплекса СКИФ стоимостью 12,5 млрд рублей, равных которому нет в мире.

Высокими темпами идут работы на площадке кампуса мирового уровня НГУ — ректор университета Михаил Федорук доложил членам делегации об этапах первой и второй очереди строительства объекта. Отмечается, что уже в третьем квартале текущего года на площадке начнется строительство новых корпусов.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко отметил, что Новосибирский Академгородок и будущий кампус вуза — уникальное место в России, с уникальной средой, которая складывалась в течение десятилетий. «Новосибирск и наука — это синонимы», – подчеркнул Шевченко.