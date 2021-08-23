Строительство синхротрона СКИФ стартовало в Новосибирской области

На стройплощадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Кольцово Новосибирской области началась подготовка к возведению объекта. Технический запуск синхротрона запланирован в конце 2023 года.

Генеральный подрядчик возведения Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — ОАО «Концерн Титан-2» приступил к земляным работам, предшествующим строительству, сообщил директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев на пресс-конференции 23 августа.

Как отметил Евгений Левичев, подрядчик уже вывел технику на стройплощадку.

«Пока идёт подготовка строительства, то есть ликвидация подлеска и выравнивание земли, строительство городка, где будут жить строители», — уточнил директор ЦКП «СКИФ», отметив, что в работах будет задействовано до 600 строителей.

Официальное открытие строительства ЦКП «СКИФ» состоится в рамках международного форума «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске 25-27 августа.

Напомним, ОАО «Концерн Титан-2» было выбрано в качестве генпродрядчика строительства ЦКП «СКИФ» в мае, тогда же был определён подрядчик по производству, поставке и сборке оборудования для синхротрона — Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. Все работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Строительство центра коллективного пользования инициировано в рамках нацпроекта «Наука и университеты», стоимость работ – 37,1 млрд руб. Основным объектом ЦКП «СКИФ» станет синхротрон — циклический ускоритель с кольцевой вакуумной камерой, где частицы разгоняются почти до скорости света. Образовавшееся в устройстве синхротронное излучение позволит подробно изучать структуру химических веществ.