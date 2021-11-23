Около 800 млн рублей направят на строительство инженерных сетей кампуса НГУ

В 2022-2023 годах на работы по строительству инженерных сетей при возведении нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) направят свыше 792 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгения Павлова.

По словам и.о. министра науки и инновационной политики Новосибирской области Евгения Павлова, работы по строительству инженерных сетей при возведении кампуса НГУ будут проводить за счет средств бюджетного кредита. Срок погашения может составлять до 15 лет

«На реализацию проекта «Создание кампуса мирового уровня НГУ» одобрено финансирование за счет средств бюджетного кредита в размере 792,8 млн рублей, которое включает работы по созданию водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения кампуса. Ориентировочный срок реализации — 2022-2023 годы», — уточнил Евгений Павлов.

Он добавил, что сроки поступления, а также соотношение частных и средств инфраструктурных кредитов в строительство кампуса университета уточняются.

Напомним, кампус НГУ является одним из проектов программы «Академгородок 2.0». Решение о финансировании строительства новых корпусов было принято на встрече председателя правительства России Михаила Мишустина и губернатора Андрея Травникова 5 марта 2021 года.

В рамках первой очереди в Новосибирске возведут комплекс общежитий для размещения 690 учащихся, а также досуговый и учебный корпуса физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), которые будут соединены друг с другом теплым подземным переходом. Первая очередь объектов должна быть сдана в 2023 году.

Вторая очередь предполагает строительство на месте учебного корпуса СУНЦ нового общежития физматшколы на 550 мест, корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Третья и четвертая очереди проекта кампуса предусматривают строительство общежитий на 3 тыс. мест.