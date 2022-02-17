Андрей Травников проконтролировал ход строительства кампуса НГУ в Академгородке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл выездное совещание, на котором оценил темпы строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) и обсудил вопросы организации строительных работ в условиях Академгородка. В правительстве региона работает постоянно действующий штаб по возведению новых корпусов университета.

В ходе совещания по строительству кампуса НГУ глава региона отметил, что работать приходится в сжатые сроки – контур первого объекта планируется сдать до конца года. При этом объём работ значительный: общая площадь зданий составляет 75 тыс. квадратных метров.

Андрей Травников также назвал сумму, в которую сегодня оценивается реализация проекта – 11 млрд 800 млн руб. Средства будут направляться из разных источников финансирования. Однако, как подчеркнул губернатор, стоимость работ будет уточняться по мере завершения экспертизы отдельных объектов.

«Особенность строительства в том, что работы ведутся в густонаселенном районе, в Академгородке – в знаковом районе для Новосибирска. Это нужно учитывать с точки зрения организации работ на площадке, защиты зелёных насаждений, организации транспортного обеспечения стройки. Для решения всех этих вопросов, взаимодействия с городом, областью, с коммунальными предприятиями создан постоянно действующий штаб. Возглавляет его первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, поэтому работаем как единая, слаженная команда», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников рассмотрели развитие кампуса Новосибирского государственного университета 5 марта 2021 года. Принято решение о финансировании строительства новых корпусов НГУ, в правительстве региона работает постоянно действующий штаб по этому вопросу.

Согласно проекту, новые здания появятся на месте демонтированного общежития 1965 года постройки и на участке рядом с ним. Они включат в себя комплекс общежитий на 690 мест, а также досуговый и учебный корпуса СУНЦ НГУ, которые будут соединены между собой тёплым подземным переходом. В рамках второй очереди предполагается строительство нового общежития СУНЦ на 550 мест на месте учебного корпуса физмат-школы. Через дорогу разместятся корпус поточных аудиторий с проектным центром и научная библиотека, а на соседнем участке — исследовательский и учебно-лабораторный корпуса института медицины и психологии им. В. Зельмана.

Ранее сообщалось о том, что первый крупный дорожный объект проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирской области планируется сдать в 2023 году.