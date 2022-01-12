Росатом выдал отдельное разрешение на строительство СКИФа под Новосибирском

Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН) получил разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКП «СКИФ») в новосибирском наукограде Кольцово от госкорпорации «Росатом». Ранее проект объекта также прошёл главгосэкспертизу.

Управление государственной экспертизы и разрешительной деятельности госкорпорации «Росатом» выдало Институту катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разрешение на строительство ЦКП «СКИФ» в Кольцово Новосибирской области, сообщает пресс-служба СКИФа 12 января.

В декабре главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий для строительства объекта. Как пояснили в Институте катализа, для начала работ требовалось также пройти экспертизу Росатома.

«Поскольку наш объект — особенный, то разрешение на строительство мы должны были получать именно в «Росатоме», — приводит слова директора института, академика Валерия Бухтиярова пресс-служба ЦКП «СКИФ».

По словам Валерия Бухтиярова, сейчас институт готовит основной контракт с генеральным подрядчиком строительства – АО «Концерн Титан-2». Директор ИК СО РАН также сообщил, что на площадке СКИФа уже идут подготовительные работы, которые планируется завершить в марте. Параллельно с этим Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН изготавливает оборудование для объекта. Как сообщалось, в конце декабря ИЯФ начал создавать одно из основных устройств будущего синхротрона – вакуумную систему.

Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» официально стартовано в наукограде Кольцово Новосибирской области 25 августа 2021 года. Сдача объекта запланирована на 2024 год. Заказчиком и застройщиком работ выступает Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН. По последним подсчётам, предполагаемый объём инвестиций в реализацию проекта составит 47 млрд руб.

ЦКП «СКИФ» создаётся в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого в наукограде Кольцово. Объект представляет собой уникальный научный комплекс с рекордным на сегодняшний день эммитансом в 75 пм∙рад – с самым ярким и интенсивным пучком рентгеновского излучения. Предполагается, что он станет флагманом передовых исследований в области химии, физики, биологии, геологии, материаловедения и медицины как в России, так и в мире.