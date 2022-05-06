Красноярский губернатор упал почти на десять строчек в рейтинге влияния российских лидеров

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подвело очередные итоги влиятельности глав российских регионов. Одним из главных «провалов» сибирских лидеров стало стремительное падение в рейтинге губернатора Красноярского края Александра Усса.

Губернатор Красноярского края Александр Усс потерял почти десять позиции в рейтинге АПЭК по итогам апреля, перейдя из категории «очень сильного влияния» в категорию «сильного влияния». Он оказался на 26-м месте, в то время как в марте находился на 17-м.

По мнению основателя АПЭК Дмитрия Орлова, причинами ослабления позиций Усса могут быть ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае, а также продолжающие усугубляться в регионе экологические проблемы. Уже в мае в Красноярском крае завели уголовное дело по факту крупного лесного пожара, вспыхнувшего на территории региона в начале месяца. В эти же дни в краевом центре на площади более 500 кв. метров загорелись полиэтиленовые отходы. К тому же, в конце апреля в прессе появились новые публикации о коррупции в ведомствах правительства края. Они дополнили картину об уголовных делах, связанных с освоением бюджетных средств при подготовке к Универсиаде-2019.

Тройку лидеров, как и месяц назад, возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, занявшие первые три места рейтинга соответственно.

Среди глав сибирских регионов в апреле лидировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, поднявшийся с 19-го на 16-е место. Приобрёл позиции и глава Кемеровской области Сергей Цивилёв, занявший 20-е место после 25-го. Оба лидера вошли в категорию глав с очень сильным влиянием.

Глава Новосибирской области Андрей Травников занял 31-е место (в марте он находился на 26-м), а губернатор Омской области Александр Бурков поднялся с 48-го на 47-е. Сибирские главы вместе с губернатором Красноярского края вошли в число лидеров с сильным влиянием.

Среднее политическое влияние, по мнению экспертов, продемонстрировали такие сибирские лидеры, как губернатор Алтайского края Виктор Томенко, занявший 51-е место против 43-го в марте, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, который остался на 53-м месте, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, по-прежнему занимающий 84-е место, и председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, укрепившийся в своей категории на последнем, 85-м, месте.

Рейтинг АПЭК основан на результатах экспертного опроса, проводимого методом закрытого анкетирования. В нём принимают участие 26 экспертов – политологов, политтехнологов, медиаэкспертов и журналистов. Они оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, после чего определяются средние арифметические значения этих оценок. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20 баллов), «сильное влияние» (21-50 баллов) и «среднее влияние» (51-85 баллов).

Напомним, что по итогам рейтинга, составленного Фондом развития гражданского общества в конце марта, Красноярский край вошёл в лидеры среди сибирских регионов по социально-экономическому развитию.