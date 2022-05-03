Полиэтиленовые отходы загорелись на площади 500 кв метров в Красноярске 

Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске. Пожар локализован на площади 600 кв метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В Свердловском районе Красноярска произошло крупное возгорание полиэтиленовых отходов. По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 10:55.

«В 10:55 по местному времени поступило сообщение о пожаре в г. Красноярске на ул. 60 лет Октября. Загорание полиэтиленовых отходов на площади 500 кв.м, пострадавших нет. На месте работают 26 человек личного состава 6 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

В региональном ГУ МЧС России уточнили, что к 12:28 пожар удалось локализовать на площади 600 кв.метров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, полиэтиленовые отходы загорелись на территории ООО «Александрия». На место отправлена лаборатория Минэкологии для замеров воздуха.

По данным Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Александрия» является торговля оптовая неспециализированная, дополнительные — производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров и прочих пластмассовых изделий.

Напомним, в середине апреля в Новосибирске произошел пожар на складе площадью свыше 2 000 кв. м. Ранее в Томске завершили расследование уголовного дела о поджоге гипермаркета «Лента». Сумма ущерба от пожара превысила 618 млн рублей.