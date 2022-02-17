Красноярский край стал регионом с самым загрязненным воздухом в России

Красноярский край стал лидером по уровню загрязнения воздуха в России. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РБК.

По словам главы Росприроднадзора, высокий показатель загрязненности воздуха в регионе связан с уровнем выбросов в Норильске.

«Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — 1,8 млн т в год (11% выбросов по России), или 30 тыс. вагонов. Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — сообщила Светлана Радионова РБК.

Второе место по загрязненности воздуха занял Череповец Вологодской области — в нем объем выбросов составляет 280 тыс. т, или 1,7% выбросов по России. На третьем месте находится Новокузнецк Кемеровской области с общим объемом выбросов 278 тыс. т — 1,6% выбросов по всей стране.

При этом руководитель Росприроднадзора уточнила, что если оценивать ситуацию по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020-2022 годы, то наиболее загрязненными территориями России являются Ханты-Мантийский АО, Краснодарский и Приморский края. После них — Астраханская, Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

«По уровню загрязнения воды в каждом регионе своя особенность. Есть проблемы на побережье Волги, где стоят крупные водоканалы, на Дону и на Ангаре. Фактически уже второй год подряд идет рейд по рекам, из-за пандемии мы немного сдвигаемся. Я дважды встречалась с министром строительства Иреком Файзуллиным, мы договорились о том, чтобы синхронизировать наши действия и их программу по обновлению инфраструктуры — все, что касается очистных сооружений, потому что это большая проблема», — сообщила Светлана Радионова.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года Красноярский край стал лидером среди субъектов РФ по количеству случаев экстремально высокого загрязнения. В стране зафиксировано рекордное загрязнение атмосферного воздуха за последние 17 лет. В марте прошлого года административный центр края — Красноярск — был признан самым загрязненным городом мира.

В мае экологически активисты подали в суд на губернатора Красноярского Александра Усса, в котором потребовали признать незаконным бездействие чиновника в решении экологических проблем, а в августе взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске попросили президента России Владимира Путина.