Александр Усс прокомментировал «лесной скандал», развернувшийся вокруг него

Губернатор Красноярского края Александр Усс впервые прокомментировал ситуацию в лесной отрасли региона и обвинения в потворстве вывозу леса, высказанные в его адрес главой Счетной палаты и экс-министром природных ресурсов.

Напомним, ранее экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова заявила в интервью телевизионной программе, что лесничества региона проводят масштабные махинации с лесом и соучаствуют в его вывозе в Китай. По ее мнению, лесничества под видом санитарных рубок на самом деле вырубают качественные деревья, которые позднее отправляются в КНР. При этом губернатора Красноярского края Елена Вавилова назвала «виртуозным режиссером, без ведома которого в крае ничего не делается», а также добавила, что в этом регионе «система своих людей выстраивалась давно, на ключевых постах сидят только свои люди».

Кроме того, глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко также в интервью рассказала, что лес продается на бирже по заниженным ценам, из-за чего краевая казна недополучает миллиарды рублей.

В свою очередь, губернатор Александр Усс поспешил опровергнуть данную информацию. В интервью федеральным СМИ глава региона отметил, что в обвинении прозвучала цифра 47 млрд рублей. Якобы такая сумма была украдена и распределена по карманам чиновников. Это заявление, по словам губернатора, шокировало не только край, но и всю Россию.

Как пояснил Александр Усс, 47 млрд рублей — это, прежде всего, экспортная выручка всех предприятий Красноярского края, т.е. это деньги, которые предприятия региона получили за свою продукцию. «Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу», — прокомментировал глава региона.

Конечно, подчеркнул губернатор, в лесной отрасли края не все хорошо. Людей возмущают варварские вырубки прямо у населенных пунктов, скупка древесины за «черный нал», так называемые «черные лесорубы» и «черные лесопилки». Именно поэтому, в декабре 2018 года было дано поручение разработать комплекс мероприятий, который условно назвали «Новая лесная политика в Красноярском крае».

Мероприятия, со слов Александра Усса, включают в себя, прежде всего, изменения федерального законодательства. Как объяснил чиновник, «круглый» лес – это вещь, которую надо ограничивать с точки зрения вывоза, но для этого надо поднять экспортные пошлины, сделать так, чтобы вывозить его было просто не выгодно.

Кроме того, власти Красноярского края намерены на всю технику, которая работает в лесу, установить приборы ГЛОНАСС.

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