Александр Усс прокомментировал «лесной скандал», развернувшийся вокруг него

Ольга Щетинкина
 
Александр Усс прокомментировал «лесной скандал», развернувшийся вокруг него
Губернатор Красноярского края Александр Усс

Губернатор Красноярского края Александр Усс впервые прокомментировал ситуацию в лесной отрасли региона и обвинения в потворстве вывозу леса, высказанные в его адрес главой Счетной палаты и экс-министром природных ресурсов.

Напомним, ранее экс-министр природных ресурсов Красноярского края Елена Вавилова заявила в интервью телевизионной программе, что лесничества региона проводят масштабные махинации с лесом и соучаствуют в его вывозе в Китай. По ее мнению, лесничества под видом санитарных рубок на самом деле вырубают качественные деревья, которые позднее отправляются в КНР. При этом губернатора Красноярского края Елена Вавилова назвала «виртуозным режиссером, без ведома которого в крае ничего не делается», а также добавила, что в этом регионе «система своих людей выстраивалась давно, на ключевых постах сидят только свои люди».

Кроме того, глава Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко также в интервью рассказала, что лес продается на бирже по заниженным ценам, из-за чего краевая казна недополучает миллиарды рублей.

В свою очередь, губернатор Александр Усс поспешил опровергнуть данную информацию. В интервью федеральным СМИ глава региона отметил, что в обвинении прозвучала цифра 47 млрд рублей. Якобы такая сумма была украдена и распределена по карманам чиновников. Это заявление, по словам губернатора, шокировало не только край, но и всю Россию.

Как пояснил Александр Усс, 47 млрд рублей — это, прежде всего, экспортная выручка всех предприятий Красноярского края, т.е. это деньги, которые предприятия региона получили за свою продукцию. «Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу», — прокомментировал глава региона.

Конечно, подчеркнул губернатор, в лесной отрасли края не все хорошо. Людей возмущают варварские вырубки прямо у населенных пунктов, скупка древесины за «черный нал», так называемые «черные лесорубы» и «черные лесопилки». Именно поэтому, в декабре 2018 года было дано поручение разработать комплекс мероприятий, который условно назвали «Новая лесная политика в Красноярском крае».

Мероприятия, со слов Александра Усса, включают в себя, прежде всего, изменения федерального законодательства. Как объяснил чиновник, «круглый» лес – это вещь, которую надо ограничивать с точки зрения вывоза, но для этого надо поднять экспортные пошлины, сделать так, чтобы вывозить его было просто не выгодно.

Кроме того, власти Красноярского края намерены на всю технику, которая работает в лесу, установить приборы ГЛОНАСС.

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