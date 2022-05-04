В Красноярском крае заведено уголовное дело из-за крупного лесного пожара

Уголовное дело заведено в Красноярском крае после лесного пожара, произошедшего 2 мая на территории Минусинского лесничества. Огонь охватил 250 га.

Уголовное дело по факту лесного пожара в Красноярском крае заведено по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений), сообщает прокуратура региона. Надзорное ведомство проверит работу оперативных служб и должностных лиц на предмет своевременного принятия мер и подготовки к пожароопасному сезону.

Пожар, охвативший 250 га, произошёл в Минусинском лесничестве 2 мая. По данным прокуратуры, огонь мог распространиться на населённый пункт Знаменка. В районе был введён режим ЧС, подготовлены пункты временного размещения населения после возможной эвакуации. Погибших и пострадавших нет. Также не зафиксировано фактов уничтожения имущества.

По данным пресс-службы краевого правительства, спасатели смогли остановить распространение ландшафтного пожара. В тушении было задействовано более 230 человек и более 60 единиц спецтехники. К работам привлекалась пожарная авиация, в том числе вертолёт МИ-8 и самолёт-амфибия Бе-200.

По предварительным данным, причиной пожара стал пал сухой травы.

Напомним, 3 мая в Красноярске загорелись полиэтиленовые отходы на площади 500 кв. м.