В Красноярском крае появились новые публикации, посвященные коррупции в краевых ведомствах

К серии уголовных дел, связанных с освоением бюджетных средств в Красноярском крае при подготовке к Универсиаде-2019 добавились сомнения в схеме организации конкурсов на поставку техники министерства цифрового развития.

Сайт Babr24.com и телеграм-канал «Енисейский дозор» опубликовали информацию о предполагаемой схеме закупки оборудования министерством цифрового развития Красноярского края в 2018 году. Новостной сайт и телеграм-канал высказывают предположение, что поставки могли осуществляться на нерыночных условиях от дружественной компании ООО «КТС» через красноярский филиал одного из лидеров российской телекоммуникационной отрасли.

Источники «Континента Сибирь» предполагают, что появление публикаций связано с развитием уголовного дела после обысков в «Центре информационных технологий Красноярского края». ЦИТ является одной из подведомственных организаций министерства цифрового развития края, которое при губернаторе Александре Уссе возглавил Николай Распопин. По данным Rusprofile, в ООО «КТС» в настоящее время находится в процессе банкротства.

Напомним, что с организацией и проведением Универсиады-2019 в Красноярском крае связан ряд скандалов. Счётная палата РФ выявила нарушения в использовании бюджетных средств, а также исполнении сроков строительства объектов при подготовке и проведении Универсиады в Красноярске. По словам экс-председателя ведомства по Красноярскому краю Татьяны Давыденко, контракты на работы по строительству объектов Универсиады также получали последователи местной религиозной организации «Община Виссариона», лидеры которой были арестованы осенью 2020 года за причинение тяжкого вреда здоровью и психологическое насилие. Кроме того, управление ФАС по Красноярскому краю обнаружило, что каждая третья закупка при подготовке к Универсиаде была проведена с нарушением. По результатам проверок МВД России возбудил ряд уголовных дел.