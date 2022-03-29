Красноярский край опередил сибирские регионы по социально-экономическому развитию — исследование

Красноярский край занял восьмое место в рейтинге субъектов Российской Федерации с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития, опередив другие попавшие в список сибирские регионы. Исследование провёл Фонд развития гражданского общества.

Рейтинг составлен по итогам 2021 года на основе данных Минфина РФ, Росстата, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства, говорится в сообщении фонда.

Фонд развития гражданского общества – некоммерческая организация, которая специализируется на исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа.

Всего в рейтинг попали 35 регионов. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, второе – Москва. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Среди сибирских регионов в рейтинге отметились Кемеровская область (девятое место), Иркутская область (десятое место), Республика Хакасия (11 место), Томская область (22 место) и Новосибирская область (27 место).

Регионы оценивались по двум блокам – экономическому и социально-экономическому. В рамках экономического блока учитывались такие критерии, как состояние реального сектора экономики, бюджетные обязательства перед государством и так далее. В блок входят пять первичных рейтингов, где учитывались отношение суммы госдолга региона к сумме доходов консолидированного бюджета, индекс промышленного производства и так далее.

В рамках социально-экономического блока оценивались ключевые социально-демографические и экономические показатели, оказывающие наибольшее влияние на социальное благополучие жителей. Блок состоит из четырёх первичных рейтингов, в том числе – по среднемесячной зарплате и отношению среднемесячной зарплаты к минимальной стоимости жизни.

По мнению авторов исследования, такая методика способствует объективности и прозрачности формирования показателя, опирается на официальные источники информации и учитывает все способы пополнения доходной части бюджета регионов.

Напомним, по итогам 2019 и 2020 годов Красноярский край лидировал по валовому региональному продукту по СФО, однако по итогам 2020 года регион попал в топ по падению этого показателя. В эти же годы в лидерах в Сибирском федеральном округе по ВРП числились Иркутская (второе место) и Новосибирская (третье место) области.