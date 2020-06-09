Какие территории Сибирского федерального округа можно считать лидерами, а какие — аутсайдерами по уровню экономического развития? В очередном обзоре «Континент Сибирь» анализирует основные показатели регионов округа за 2019 год.

Валовой региональный продукт

Отражением итогов экономического развития территории традиционно служит объем валового регионального продукта (ВРП) региона. Главы субъектов в ежегодных отчетах делают обязательный упор на этот показатель – его уровень напрямую сказывается на размере налоговой базы, а значит, на количестве средств в областной казне.

«Континент Сибирь» в обзоре акцентирует внимание на достижения регионов за 2019 год. Что касается конкретно ВРП, структуры, в компетенцию которых входит сбор статистической информации, выдают данные «с определенным лагом» — в настоящий момент до 2017 года. По запросу редакции подразделения органов власти субъектов СФО, курирующие экономику, предоставили «оценочные» показатели по валовому региональному продукту за 2019 год (за исключением Тывы. Республиканское министерство экономики проигнорировало три запроса с вопросами, которые касаются экономического развития субъекта).

Лидерство по показателю ВРП в СФО из года в год держит Красноярский край. Он входит в десятку субъектов, которые формируют более 50% суммарного ВРП регионов страны. В общероссийском рейтинге по объему валового регионального продукта у Красноярского края – 9-е место.

Аналитик новосибирской инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал» Валерия Лузан обращает внимание на особенности географических условий Красноярского края, где производится более 80% общероссийского объема никеля (или 20% мирового производства), более 70% меди, около 30% первичного алюминия, почти 98% металлов платиновой группы. «По объемам добычи золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18% российской добычи, в общероссийском выпуске нефти регион обеспечивает 2,5% нефтедобычи, 0,3% добычи газа. Также и Иркутская область специализируется в лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей промышленности», – говорит эксперт.

Перемены в первой тройке по ВРП в СФО по сравнению с прошлым годом только в том, что раньше Новосибирская область была на четвертой строчке, а Кузбасс – на третьей. Сейчас наоборот.

Республика Тыва и Республика Алтай по традиции замыкают рейтинг. Эти регионы фигурируют в десятке субъектов РФ с наименьшим валовым региональным продуктом.

По словам Валерии Лузан, наибольший вклад в размер ВРП вносят оптовая и розничная торговля и обрабатывающие производства. В связи с этим лидирующие позиции занимают регионы, специализирующиеся именно на этих отраслях.

Оборот розничной торговли за 2019 год, млн рублей

Индекс физического объема розничной торговли в 2019 году, в процентах к 2018 году

Оборот оптовой торговли организаций с основным видом деятельности «Оптовая торговля» за 2019 год, млн. рублей

Индекс физического объема оптовой торговли в 2019 году, в % к 2018 году

Физический объем ВРП в 2019 году вырос во всех регионах Сибирского федерального округа. Несмотря на то, что Тыва является аутсайдером рейтинга по ВРП, республика продолжает выдавать рекордную динамику прироста по этому показателю.

Валерия Лузан отмечает, что объем ВРП демонстрирует уровень экономического развития региона наряду с объемами инвестиций в основной капитал, размером внешнеторгового оборота и степенью износа основных фондов.

Падение рубля, борьба с пандемией коронавируса, повлияют на экономические показатели регионов по итогам года. В начале 2020 года многие компании в стране вынуждены были приостановить деятельность. «Угледобывающая промышленность становится нерентабельной с точки зрения добычи, транспортировки и продажи. В связи с этим в 2020 году возможен рост ВРП Иркутской и Новосибирской областей, снижение – у Красноярского края и Кемеровской области, однако это может не привести к смене позиций в рейтинге ввиду большого отрыва ВРП Красноярского края от других регионов СФО», – констатирует аналитик «Юнисервис Капитал».

Промышленность

101,4% – именно столько составил по итогам 2019 года общий по СФО индекс промышленного производства (ИПП) по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

То есть, по сравнению с 2018 годом объемы промышленного производства выросли на 1,4 процентных пункта. Но от общероссийских темпов СФО отстает – среднероссийский ИПП – 102,4%.

ИПП по регионам Сибирского федерального округа в 2019 году

в том числе по видам экономической деятельности добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Российская Федерация 103,1 102,3 100,4 99,7 Сибирский федеральный округ 100,3 102,2 98,7 102,4 Республика Алтай 74,7 101,3 93,3 84,3 Республика Тыва 94,3 147,6 106,8 111,5 Республика Хакасия 108,4 118,1 93,4 121,8 Алтайский край 120,9 101,1 91,7 104,7 Красноярский край 99,4 102,6 99,5 100,3 Иркутская область 99,1 97,1 102,3 103,6 Кемеровская область 102,4 103,6 97 104,4 Новосибирская область 106,4 102,2 101,6 97,1 Омская область 87,5 104,5 94,5 121 Томская область 95,4 103,7 97 97,3

Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства – традиционно сильные отрасли Республики Хакасия, которая лидирует в индексе ИПП в СФО. Эксперты министерства экономического развития Новосибирской области в число ведущих предприятий региона по добыче полезных ископаемых ставят угледобывающий ООО «Востсибуголь-Хакасия», ООО «Сорский ГОК» (добыча медно-молибденовых руд), ООО «Абазинский рудник» (добыча руд черных металлов). Флагман обрабатывающей промышленности – АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод».

Стоит отметить, что в прошлом году в Хакасии стартовал комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», о котором в интервью «КС» ранее рассказывал его генеральный директор Сергей Ладыженко. В «Енисейсккую Сибирь» включены 12 инвестиционных проектов, которые направлены на ускоренное развитие предприятий добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности республики.

Минэкономразвития отмечает, что на значение ИПП Новосибирской области существенно повлияло замедление темпов роста по добыче полезных ископаемых. Значительно упала добыча угля (со 144,4% в январе 2019 года до 103,8% в декабре 2019 года). «Добывающие компании объясняют ситуацию падением цен на уголь на мировом рынке и недостаточным развитием «восточной» транспортной инфраструктуры при достаточно высоком спросе на уголь на этом направлении», – поясняют корреспонденту «Континента Сибирь» ситуацию специалисты министерства экономического развития Новосибирской области, возглавляемого Львом Решетниковым.

В Новосибирской области наиболее высокие темпы роста объемов отгруженной промышленной продукции в 2019 году по сравнению с 2018 годом достигнуты на следующих промышленных предприятиях: — в металлургическом производстве: ПАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» – 122%;

— в производстве электрического оборудования: НПО «ЭЛСИБ» ПАО – 119,8%;

— в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий: АО «НИИ измерительных приоров – Новосибирский завод имени Коминтерна» – 190%, АО «НПП «Восток» — 113,4%, АО «Новосибирский приборостроительный завод» – 112%;

— в ремонте и монтаже машин и оборудования: АО «Новосибирский авиаремонтный завод» – 140,7%;

— в производстве химических веществ и химических продуктов: АО «НМЗ «Искра» — 106,7%.

— в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: АО «Новосибирский завод искусственного волокна» — 140%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и у слуг собственными силами

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Млн

рублей 2019 г. в %

к 2018 г. Млн

рублей 2019 г. в %

к 2018 г. Млн

рублей 2019 г. в %

к 2018 г. Млн

рублей 2019 г. в %

к 2018 г. РФ,млрд рублей 18619 100,7 44292 102,1 5697 102 1127 105 СФО 2684638 94,2 4657616 106,7 660347 101,8 113851 104 Республика Алтай 1049 46 2972 65,8 3088 80,8 346 101,8 Республика Тыва 20757 75,6 610 142,3 4715 112 314 120,8 Республика Хакасия 69134 95 100348 110,6 50559 95,6 1925 122 Алтайский край 6903 144,6 337767 109,8 44675 98,7 9478 100,4 Красноярский край 775801 104,2 1401397 117,6 172357 99 30645 104,8 Иркутская область 597421 96,7 468731 94,2 128141 106,4 14835 110,4 Кемеровская область 953401 88,9 640144 101,1 96823 104,1 20490 112,5 Новосибирская область 64973 79,1 531744 107,8 67752 107,9 15373 81,1 Омская область 3502 89,1 969953 100,5 54288 99,7 11982 120,9 Томская область 191698 86,2 203948 113,4 37950 99,9 8463 105

Кузбасс и Красноярский край остаются индустриальными лидерами СФО. Специалисты министерства экономики и регионального развития Красноярского края, возглавляемого Егором Васильевым, отвечая на вопросы «Континента Сибирь», подчеркивают, что промышленный комплекс – основа экономики территории. Его доля в структуре ВРП – около 62% за 2018 год (1 414,2 млрд рублей), при том, что среднее значение по России – примерно 30 %. По объему промышленного производства Красноярский край находится на 8-м месте в России.

Крупнейшие предприятия российского и мирового значения по производству цветных металлов, которые работают на территории Красноярского края: – Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и АО «РУСАЛ Красноярск»,

– ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»,

– Золотодобывающая компания АО «Полюс»

– Группа компаний ОАО «Горевский ГОК» и ОАО «Новоангарский обогатительный комбинат» осуществляют добычу и переработку свинцово-цинковых руд.

Наибольшее влияние на показатели кузбасской промышленности оказывает угольная отрасль. Из подписанного начальником департамента экономического развития Кузбасса Екатериной Вейс ответа на вопросы «Континента Сибирь» о темпах экономического развития региона следует, что в 2019 году темпы объема добычи угля снизились на 0,8 %. Реализация в Кемеровской области масштабных проектов по строительству объектов культуры, спорта, образования, дорожного строительства позволила нарастить добычу ресурсов.

По итогам 2019 года область находится в десятке российских регионов по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

В министерстве экономического развития Иркутской области объясняют снижение уровня промышленного производства несколькими факторами. Снизились объемы добычи сырой нефти (на 2,7%). Упали темпы добычи угля: в июне-сентябре 2019 после подтопления пришлось ремонтировать железнодорожные пути – сбились графики отгрузки угля. В обрабатывающих производствах основное снижение наблюдается в производстве транспортных средств, в основном на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Иркут». Кроме того, во время модернизации действующего оборудования вынуждено простаивали местные производства АО «Группа «Илим».

Аналитик «Юнисервис Капитал» Валерия Лузан призывает не сбрасывать со счетов фактор размера территории региона. Эксперт приводит в пример Тыву. «Основной отраслью для Тывы является горнодобывающая промышленность, развиты пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленности. Но при этом площадь региона 168 604 кв. км, в то время как у лидера рейтинга, Красноярского края, — 2 366 797 кв.км», — рассуждает эксперт.

Строительство

Большой вклад в размер ВРП вносит такая капиталоемкая отрасль как строительство. Валерия Лузан считает, что рейтинг регионов по этому показателю находит отражение в ранжировании территорий по объемами валового продукта.

Минэкономразвития Новосибирской области называет ситуацию в сфере строительства на территории региона «сложной». Объемы по сравнению с прошлым годом упали на 1,1 %.

Индекс физического объема строительства, в % к 2018 году

При этом Новосибирская область лидирует в СФО по вводу в действие жилых домов.

В аутсайдерах сибирского строительного рейтинга – Республика Алтай. Это результат сокращения объемов работ по реконструкции Чуйского тракта – объемы строительных работ по крупным и средним организациям упали на 10,4%. Заметно снизились показатели по объемам ввода объектов индивидуального жилищного строительства. Но бурный рост предыдущих лет был связан с паводком 2014 года. Жители республики массово оформляли документы, чтобы получить выплаты на капитальный ремонт поврежденных домов, а также подключить строения к газу. Власти региона ожидают, что ситуация в строительстве выровняется в ближайшей перспективе «благодаря реализации мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Жилье» (национального проекта «Жилье и городская среда»), а также мероприятий по развитию льготного ипотечного кредитования в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай, после ее утверждения (предположительно в апреле текущего года)», — следует из ответа «Континенту Сибирь», подписанного министром экономического развития Республики Алтай Вячеславом Тупикиным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Русинова,

заместитель министра экономики Омской области

– Существенный вклад в формирование годовых социально-экономических показателей региона обеспечили обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс и логистика. На социально-экономическом развитии региона безусловно положительно отразится выполнение задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному Собранию. Реализация задачи по увеличению темпов роста инвестиций будет способствовать росту экономического потенциала, созданию новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных и укреплению налоговой базы.

Татьяна Чудинова,

начальник департамента экономики администрации Томской области

– В 2020 году Томская область приступила к работе по актуализации стратегии социально-экономического развития, принятой в 2015 году. В январе 2020 года президент в послании Федеральному Собранию поставил перед регионами ряд важных задач. Часть поручений в Томской области уже находится на разной стадии реализации, по ряду проводится выработка дополнительных мероприятий. До запуска нового инвестиционного цикла, озвученного президентом, мы уже начали работу по ежегодному увеличению инвестиций. Регионом разработан и утвержден план инвестиционного развития Томской области, в соответствии с которым основу инвестиционного роста составят обрабатывающие производства, операции с недвижимыми имуществом, сельское хозяйство, образование. Ключевыми проектами станут работы по техническому перевооружению и модернизации химических производств, созданию деревообрабатывающих производств, строительству многофункционального студенческого кампуса, строительству крупных животноводческих ферм и другие.

В регионе создана инфраструктура для бизнеса (промышленный (индустриальный) парк «Томск», особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» и территория опережающего социально-экономического развития «Северск»), что дает возможность резидентам расширять масштабы деятельности и доращивать свои предприятия. Развитие этой инфраструктуры способствует увеличению объемов выпуска импортозамещающей продукции, повышению конкурентоспособности и расширению присутствия томских компаний на внутреннем рынке, созданию рабочих мест, повышению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и развитию ключевых отраслей региона.

Николай Евдокимов,

министр экономического развития Республики Хакасия

– По результатам рейтинга среди регионов СФО по итогам за 2019 год Республика Хакасия находится в нижних строчках по некоторым показателям. В частности, необходимо отметить, что снижение производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха произошло в результате влияния природного фактора – объем стока реки Енисей к створу плотины Саяно-Шушенской гидроэлектростанции им. П.С. Непорожнего находился ниже среднемноголетних значений. Правительством Республики Хакасия принимаются меры, направленные на выправление сложившейся негативной ситуации в отдельных отраслях. Это принятие ряда законопроектов, повышение эффективности реализации государственных программ и региональных проектов Республики Хакасия.

Считаю, что реализация задач, обозначенных президентом РФ в послании президента Федеральному собранию, положительно повлияет на уровень и качество жизни населения и отразится на социально-экономических показателях Республики. Мы поддерживаем поручения, направленные на стимулирование роста инвестиций. Так, Хакасия заинтересована в принятии пакета проектов федеральных законов «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», связанных с урегулированием вопросов развития частной инвестиционной деятельности. В рамках проводимой работы по согласованию указанных проектов федеральных законов правительством Республики Хакасия направлялся ряд предложений и замечаний, в том числе в адрес комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Часть из них в последней редакции данных законопроектов учтена.

Одной из основных причин заинтересованности правительства Республики Хакасия в принятии выше обозначенного пакета проектов федеральных законов является возможность реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе, включенных в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Редакция «Континента Сибирь» благодарит за сотрудничество при подготовке материала министерство экономического развития Новосибирской области. Инфографику подготовили специалисты компании «Юнисервис Капитал».

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