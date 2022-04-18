Подписан контракт на основной этап строительства новосибирского синхротрона

Институт катализа СО РАН подписал с подрядчиком контракт на основной этап строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») под Новосибирском. Работы будет выполнять АО «Концерт Титан-2».

Работы должны быть выполнены с апреля 2022 года по май 2023 года, сообщает пресс-служба ЦКП «СКИФ» 18 апреля. Стоимость контракта – 5,8 млрд руб.

В соответствии с договорённостями подрядчик берёт на себя обязательства как по проведению строительных работ, так и по подготовке рабочей документации.

По словам директора Института катализа СО РАН Валерия Бухтиярова, в основной этап строительных работ по подписанному контракту входит возведение части зданий, необходимых для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года – там будет сформирован пучок элементов с нужными параметрами.

Так, за год необходимо завершить строительство и отделку корпуса стендов и испытаний, где будет проводиться тестирование оборудования ускорительного комплекса перед его монтажом в основные здания. Кроме того, в здании инжектора должны быть возведены стены и перекрытия.

Подрядчик также рассчитывает построить инженерные сети и три трансформаторные подстанции, выполнить основные работы в корпусах инженерного обеспечения и электрохозяйства. Параллельно с этими работами будет идти строительство других объектов СКИФа – разработка котлована здания накопителя, административного корпуса, столовой, уплотнение грунта и формирование фундаментов.

Оставшиеся работы по созданию инфраструктуры ЦКП «СКИФ», в том числе ввод всего комплекса в эксплуатацию, войдёт в следующий контракт.

АО «Концерн Титан-2» был выбран подрядчиком строительства ЦКП «СКИФ» в мае 2021 года. Тогда же был определён подрядчик по производству, поставке и сборке оборудования для СКИФа до 15 декабря 2023 года — им стал Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.

Официальный старт работ по строительству ЦКП «СКИФ» был объявлен в августе 2021 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Как сообщалось в конце года, стоимость объекта может подорожать до 47 млрд руб.

Напомним, в марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил обеспокоенность судьбой строительства ЦКП «СКИФ» в связи с экономическими последствиями проведения спецоперации на Украине. 1 апреля главе региона Андрею Травникову доложили, что благодаря использованию отечественных комплектующих сроки фактического начала работ будут соблюдены.