В Новосибирской области дали официальный старт началу строительства ЦКП СКИФ

В Новосибирской области дан старт началу строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в наукограде Кольцово, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественное мероприятие состоялось с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и первого зампредседателя Госдумы РФ Александра Жукова в рамках международного форума «Технопром-2021».

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков назвал старт начала строительства СКИФ знаковым днем для всей российской науки.

«Знаково, что этот грандиозный научный проект, не имеющий аналогов в мире, реализуется в Новосибирской области», – отметил Александр Жуков.

Бруствер диаметром 250 метров, разгоняющий поток фотонов до скорости света займет свыше 30 га площади. На базе центра создадут более 30 новых лабораторий мирового уровня, в том числе для исследований в области биотехнологий и вирусологии. Сейчас на площадке, где планируется обустроить входную зону центра, по предложению сибирских ученых был открыт арт-объект в виде греческой буквы «гамма», которую используют для обозначения фотона.

«Этот проект реализуется по указу президента в рамках национального проекта «Наука и университеты». И символично, что строительство мы начинаем в Год науки и технологий. СКИФ будет центром коллективного пользования и станет «интеллектуальным магнитом» не только для ученых нашей страны, но и для всего мирового сообщества», — сказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что по поручению президента России, создание источника и первой станции объекта должно быть завершено до конца 2023 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. На строительство Центра выделено свыше 37 млрд рублей.

«Определен круг задач, которые будут решаться на шести рабочих станциях, построенных на СКИФ в рамках первой очереди. Это расшифровка структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передача наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов и многое другое»,— отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что СКИФ станет флагманским проектом программы «Академгородок 2.0».

«Проект, как нельзя лучше отражающий и концепцию этой программы, главную ценность Новосибирского научного центра, это мультидисциплинарность, проникновение науки и образования в региональную экономику, в инновации, индустрию. Проделана большая подготовительная работа, и сейчас мы находимся на старте не менее важного этапа – строительства с его жесткими сроками, я уверен, что к концу 2023 года на этой площадке появятся 29 новых зданий, будут созданы условия для первых исследований для новосибирских и российских ученых», — сказал глава региона.

Напомним, ОАО «Концерн Титан-2» было выбрано в качестве генпродрядчика строительства ЦКП «СКИФ» в мае, подрядчиком по производству, поставке и сборке оборудования для синхротрона стал Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН.