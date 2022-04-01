Вчера, 31 марта, на совещании с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым руководители научных организаций заверили главу региона, что сроки старта строительства ЦКП «СКИФ» будут соблюдены.

В совещании, посвященном проблемам обеспечения деятельности в сфере научно-образовательного комплекса и инноваций в условиях внешнего санкционного давления в регионе, приняли участие директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров, ректор НГТУ Анатолий Батаев, ректор НГУ Михаил Федорук, исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка» Алексей Логвинский и другие. Ученые доложили, что ускорительный комплекс ЦКП «СКИФ» (Центр коллективного пользования «Сибирского кольцевого источника фотонов») на 90% состоит из отечественных комплектующих, в том числе производства новосибирских предприятий. Задел по изготовлению ускорительного оборудования в России позволяет говорить о соблюдении сроков начала строительства.

Андрей Травников отметил, что санкционное давление сегодня коснулось всех отраслей экономики России, всех сфер нашей жизни. «Мы должны быть готовыми к преодолению новых вызовов и актуализации задач, стоящих перед нашей страной. Конечно же, в первую очередь мы уделяем внимание тем отраслям, которые нас кормят, обеспечивают рабочие места, работоспособность нашей страны. Но в сегодняшней ситуации роль вузов и научных институтов повышается, потому что на повестке как никогда остро стоит вопрос импортозамещения. Мы должны проанализировать, как новые ограничения влияют на деятельность научных коллективов, какие меры следует принимать, и как мы будем решать новые задачи в сфере импортозамещения. Необходимо расставить акценты, чтобы проводить эту работу максимально эффективно», – цитирует губернатора пресс-служба правительства региона. Андрей Травников также еще раз подчеркнул, что оперативное принятие мер для обеспечению устойчивости экономики региона – в приоритете у правительства Новосибирской области.

Глава региона напомнил собравшимся, что накануне встречался с руководителями сибирских промышленных предприятий. Помимо обсуждения насущных вопросов кредитования, логистики, поставки материалов, роста цен, новосибирские промышленники обратили внимание на необходимость научно-технического развития. «Наши промышленники сделали акцент на том, что, наряду с текущими антикризисными мерами, важно не останавливаться в развитии новых проектов. Они отдельно попросили увеличить объём поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, чтобы создавать новые технологии и продукты», – рассказал Андрей Травников.