Строительство СКИФа под Новосибирском может подорожать на 9,5 миллиардов рублей

Стоимость реализации проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области может вырасти на 9,5 миллиардов рублей, сообщил представитель застройщика.

Стоимость строительства ЦКП «СКИФ» в Новосибирской области может составить порядка 47 млрд руб., что больше ранее заявленной суммы на 9,5 млрд руб., сообщил директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров на пресс пресс-конференции 27 декабря.

Руководитель научного института отметил, что в ценах второго квартала 2021 года по итогам рассмотрения проекта Главгосэкспертизой все планируемые работы оцениваются в 43,8 млрд руб.

«Я думаю, что мы выйдем на сумму примерно на 9,5 млрд рублей выше, чем сейчас — сейчас она в 37,1 млрд рублей определена (в постановлении правительства РФ от декабря 2019 года), то есть где-то на уровне 47 млрд рублей, чуть меньше», — сказал Валерий Бухтияров в пресс-центре ТАСС в понедельник.

Как рассказал Валерий Бухтияров, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы 17 декабря, в ближайшее время планируется начать разработку рабочей документации и основные строительно-монтажные работы. Разрешение на строительство предполагается получить в январе 2022 года.

По словам директора ЦКП «СКИФ» Евгений Левичева, уже весной должна быть собрана первая небольшая часть комплекса – источник электронов, или так называемые электронная пушка, а также часть линейного ускорителя.

Напомним, заказчиком и застройщиком проекта является Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения РАН. Строительство объекта стартовало 25 августа в районе государственного научного центра «Вектор» в Кольцово. Сдача объекта запланирована на 2024 год.

Согласно проекту, центр коллективного пользования включит в себя ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Основным объектом центра станет синхротрон – циклический ускоритель с кольцевой вакуумной камерой, где частницы ускоряются почти до скорости света. Механизм позволит подробно изучать структуру химических веществ.

Ранее также сообщалось об изменении сроков строительства конгресс-холла в Кольцово, открытие которого приурочено к началу работы ЦКП «СКИФ».