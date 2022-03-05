Мэр Новосибирска обеспокоился судьбой проекта СКИФ после введения санкций

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил обеспокоенность судьбой реализации проекта Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) в Академгородке после введения европейских и американский санкций.

На встрече с журналистами 5 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал перспективы развития городских предприятий в связи с санкциями, введёнными в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

Мэр отметил, что на фоне общей конкурентоспособности новосибирской промышленности, в том числе наукоёмкой, поводом для беспокойства может стать судьба проекта Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), который сибирские учёные реализуют вместе с зарубежными коллегами.

По словам мэра, отказ иностранных учёных от сотрудничества с сибиряками не только поставит проект под угрозу, но и нанесёт серьёзный ущерб мировой науке.

«Меня тревожит судьба проекта СКИФ. В силу образования – моя специальность касается этой тематики (Анатолий Локоть окончил НГТУ (НЭТИ) по специальности «инженерная электрофизика») – я хорошо понимаю, о чём идёт речь. Основа проекта – это разработки наших, сибирских учёных, синхротронное направление – это наш приоритет, и это признано во всём мире. Но предполагалось, что в проекте будут участвовать многие учёные, в том числе из зарубежных стран. Мы готовы были сотрудничать, и об этом было объявлено. И что, этот проект неинтересен? Это (отказ от сотрудничества с новосибирскими учёными) нанесёт ущерб мировой науке, а не какой-то конкретной стране. Я считаю, что над этим надо очень крепко подумать», — сказал Анатолий Локоть, отметив, что со стороны городских властей будут предприняты все меры для продолжения развития проекта.

Мэр также отметил, что ряд прикладных разработок новосибирских учёных не имеет аналогов во всём мире, в том числе – установка синтеза графеновых нанотрубок, запущенная в 2020 году. Это обстоятельство, подчеркнул глава города, делает невыгодным разрыв экономических отношений с Сибирью. В числе конкурентоспособных отраслей, развивающихся в Новосибирске, Анатолий Локоть также назвал оборонную промышленность, приведя в пример авиационный завод имени Чкалова.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США.