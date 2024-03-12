Число рабочих, которые трудятся на стройплощадке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) под Новосибирском будет увеличено, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО). К работе на объекте дополнительно привлекут 500 человек.

Информация о расширении штата работников, занятых на стройплощадке Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) была обнародована на прошедшем во вторник рабочем совещании под началом полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева. В данный момент над возведением всех сооружений Центра в 2 смены трудятся около 1200 рабочих, в ближайшем будущем их количество планируется увеличить еще на 500. Это необходимо для поднятия темпов работ — большинство помещений первой очереди СКИФа должны быть готовы к началу мая этого года, так как к этому времени там планируется начать размещение научного оборудования.

Сообщается, что Серышев положительно оценил темпы строительства, но призвал к ускорению процессов — по его мнению, необходимо повысить быстродействие в части закупки необходимого оборудования и увеличить строительных и отделочных материалов, а наиболее важной задаче сейчас является в максимально сжатые сроки отвести со стройплощадки талые воды и закончить прокладку инженерных сетей Центра.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что изготовление оборудования для синхротрона СКИФ близится к финалу.