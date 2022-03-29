Красноярским хлебопекам направят 54 млн рублей для фиксации цен на хлеб

Правительство Российской Федерации направило 54 млн рублей в Красноярский край для введения моратория на повышение цен на хлеб. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Для стабилизации цен на хлеб правительство России выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал в середине марта председатель правительства Михаил Мишустин.

«Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в ходе совещания по текущей ситуации в хлебопекарной промышленности страны.

Участники совещания отметили, что рост стоимости хлебобулочных изделий связан с повышением цен на сырье и материалы для производства готовой продукции. При этом отрасль работает стабильно во всех регионах страны.

Отметим, согласно распоряжению правительства РФ, Красноярский край получит 54,3 млн рублей, Новосибирская область — 72, 6 млн рублей. Кемеровской области выделили 51,7 млн рублей, Алтайскому краю — 52,2 млн рублей.

По данным пресс-службы правительства РФ, средства направят на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Размер компенсации составит 2,5 тыс. руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения.

Напомним, что ранее минсельхоз Новосибирской области анонсировал меры поддержки отрасли в регионе, а участники рынка пекарен рассказали «Континенту Сибирь» о своих антикризисных мерах.

Также стоит отметить, что за минувшую неделю 68 жителей Новосибирской области обратились на горячую линию минпромторга по проблеме отсутствия продуктов питания или повышения цен. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, повышение стоимости продовольственных товаров в некоторых торговых точках не связано с естественной инфляцией— нередко их владельцы попросту стремятся нажиться на сложившейся ситуации.