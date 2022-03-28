Губернатор Новосибирской области потребовал жёстко пресекать искусственный рост цен на товары первой необходимости

Повышение стоимости продовольственных товаров в некоторых торговых точках не связано с естественной инфляцией и требует принятия необходимых мер реагирования, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

О ситуации на потребительском рынке в Новосибирской области сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров на оперативном совещании в областном правительстве, которое провёл губернатор Андрей Травников 28 марта.

На совещании Андрей Травников подтвердил, что сегодняшняя инфляция будет несколько превышать по темпам прошлогодние. При этом он отметил, что не везде рост цен объяснятся естественным развитием экономических событий – нередко владельцы торговых точек попросту стремятся нажиться на сложившейся ситуации.

«И курсовые разницы, и процентные ставки по кредитам, и удорожание логистических маршрутов – всё это будет влиять на цены, в том числе на стоимость предметов первой необходимости. Но то, что мы наблюдали в первые недели марта, когда некоторые магазины, даже сетевые, пытались поднять цены на отдельные наименования продуктов и товаров, точно не связано с естественной инфляцией. На рост цен влияло только желание воспользоваться ситуацией и подзаработать дополнительные деньги. Тот контроль, который мы установили над работой торговых точек, над запасами и поставками, приносит эффект, и резервы в этой нашей совместной работе есть.

Необходимо расширять перечень торговых точек, подлежащих мониторингу, более оперативно обмениваться информацией, привлекать ФАС, прокуратуру и другие федеральные ведомства. Влиять на ситуацию можно, и искусственную инфляцию, которую разогревают некоторые участники рынка, можно сдержать», – подчеркнул Андрей Травников в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник.

Андрей Гончаров отметил, что ведомство сейчас ведёт ежедневный ценовой мониторинг по 68 позициям продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в 179 торговых объектах в муниципальных образованиях региона.

По данным мониторинга, в среднем запас по продовольствию в регионе сегодня составляет 22 дня, по непродовольственным товарам – более 40 дней. Чтобы обеспечивать товаром предприятия, торгующие сахаром, железнодорожные вагоны оперативно ставят под разгрузку по договорённости с Российскими железными дорогами. Сегодня только у одного крупнейшего оптового поставщика имеется в наличии 500 тонн сахара, а на следующей неделе ожидается поступление в регион ещё двух тысяч тонн, уже по новой цене от производителя – ниже на 5%.

По информации компаний-производителей гречневой крупы и других круп, проблем с производством и доставкой в регион круп и крупяных изделий сегодня нет, на складах у производителей и поставщиков имеется более чем месячный запас. В районах Новосибирской области также продолжается проведение универсальных ярмарок, ближайшая пройдёт 30 марта в селе Баган.

С 18 марта работает горячая линия минпромторга 8 (383) 238-61-82, за минувшую неделю 68 граждан обратились по проблеме отсутствия продуктов питания или повышения цен. Минпромторг региона оперативно отрабатывает вопросы об отсутствии продуктов с сетями и поставщиками, о завышенных ценах – с Федеральной антимонопольной службой и с прокуратурой. Подготовлено обращение в прокуратуру Новосибирской области об оптовых предприятиях и производителях, которые резко повышают цены, для принятия мер прокурорского воздействия.

Напомним, с марта в Новосибирской области работает штаб поставщиков по контролю за стоимостью продовольственных товаров.