В Новосибирской области появится штаб поставщиков для контроля цен на продукты

В Новосибирской области создадут штаб поставщиков для контроля роста цен на продукты. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимир Бурковский.

Видео с обращением президента Федерации рестораторов и отельеров Сибири Владимира Бурковского опубликовано в телеграм-канале правительства Новосибирской области. Сообщается, что штаб будет создан совместно с министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

«Решили с нашим министерством сделать штаб и позвать туда основных поставщиков продукции, чтобы вы понимали, почему поднимаются цены, можно ли их снизить, не делать резких движений, когда ожидать следующего прихода каких-то ключевых продуктов, таких как сахар, мука. Чтобы не было никаких иллюзий, что «вдруг все пропадет». Нет, конечно, все будет», — сообщил Владимир Бурковский.

От подчеркнул, что сегодня специалистами ведется работа с российскими фермерами, которые готовы поставлять аналогичную продукцию «гораздо дешевле», чем крупные предприятия.

«Я считаю, что просто нужно немножко потерпеть, переждать. Все пройдет, все придет на круги своя. Все компании, которые убежали с рынка, вернутся обратно», — сказал Бурковский.

Напомним, ранее в некоторых магазинах Новосибирской области были отмечены случаи отсутствия сахара. По данным на 15 марта, запасы в Новосибирской области по продовольственным группам составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учетом нынешнего спроса.