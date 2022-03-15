Оперштаб Новосибирской области держит на контроле состояние потребительского рынка

В Новосибирской области принимаются все меры для сохранения стабильности на потребительском рынке – в частности, ритейлеры проводят акции для пенсионеров и ограничивают наценку на товары. Об этом стало известно на заседании оперштаба по обеспечению продовольственной безопасности 15 марта.

Актуальные вопросы и первоочередные задачи в работе предприятий потребительского рынка региона обсудили в правительстве Новосибирской области на очередном заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

В рамках заседания представители ритейла доложили о текущей ситуации в предприятиях торговли по запасам и ценам. Они отметили, что сохраняется договорённость об ограничении наценки на ряд товаров социально значимой категории, действуют акции для пенсионеров и держателей скидочных карт. Также некоторые сети сохраняют правило выдачи ограниченного количества товара в одни руки, чтобы пресечь возможных перекупов. Продовольственной безопасности сегодня уделяется максимальное внимание, минпромторг региона находится в постоянном контакте с предприятиями продовольственного рынка.

Как сообщил на заседании министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, областной оперштаб проводит ежедневный мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров.

«По продовольственным группам – сахару, крупам и консервам запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии – около 65 дней, с учётом нынешнего спроса. Также штабом разрабатываются региональные меры поддержки отдельных предприятий и отраслей экономики», – отметил министр.

Оперштаб на постоянной основе также проводит встречи с представителями различных сфер экономики региона.

По информации управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, ФАС предпринимает ряд мер, направленных на сдерживание роста цен на основные социально значимые товары. Мониторинг ведётся в отношении всей товаропроводящей цепочки – от производителя до торговых сетей. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба незамедлительно принимает меры реагирования – от предостережений до возбуждения антимонопольных дел. Для жителей Новосибирского региона открыта горячая линия, а на сайте ФАС можно написать обращение в отношении необоснованного повышения цен на социально значимые товары.

Ранее сообщалось о том, что власти Новосибирской области определили приоритеты в поддержке экономики региона.