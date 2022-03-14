Новосибирская область полностью обеспечена необходимыми товарами, включая сахар

Новосибирские власти отчитались о стабильной ситуации по обеспечению населения необходимыми продовольственными и иными товарами. Вместе с тем, профильными специалистами отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых магазинах региона.

Об обстановке на потребительском рынке доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров в ходе оперативного совещания 14 марта, сообщает пресс-служба облправительства.

Минпромторг в ежедневном режиме, во взаимодействии с органами местного самоуправления и торговыми сетями осуществляет мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров — в целом, на сегодняшний день ситуация стабильная.

По продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии — около 65 дней, с учетом нынешнего спроса.

Сетевые ретейлеры для бесперебойной работы своих объектов проводят аналитику спроса населения, налаживают взаимодействие с поставщиками, формируют товарные запасы по тем или иным позициям. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.

Вместе с тем, по результатам мониторинга, проводимого специалистами министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также по информации из муниципальных образований, по обращениям граждан, отмечены случаи отсутствия сахара в некоторых сетевых и розничных магазинах, повышение цены на него в розничных не сетевых магазинах.

Сообщается что все сигналы оперативно отрабатываются, с сетями и поставщиками, с федеральной антимонопольной службой как по доставке товаров, так и по необоснованному повышению цены. На данный момент у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара.

«Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня— сахар. Просьба с пониманием отнестись, оперативно обеспечить все розничные магазины необходимым запасом этого продукта», — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, ранее в Новосибирской области специалисты зафиксировали значительное повышение цен на бытовую технику. В частности, стоимость монитора для компьютера за месяц выросла на 17,2%, цена на ноутбуки поднялась на 14%. Холодильники поднялись в цене на поднялся в цене на 10,4%.