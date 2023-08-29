«Континент Сибирь» продолжает обсуждать с деловым сообществом варианты решения экономических проблем. Что лучше для экономики региона: когда растет ключевая ставка или курс валюты «недружественных стран»? Или, точнее, что менее травматично? Центробанк РФ, как известно, выбрал первое, полагая, что повышение ставки – единственное средство остановить падение рубля. Но согласны ли с ЦБ люди, работающие «на земле»?

Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба, председатель Совета Новосибирской торгово-промышленной палаты (НГТПП), вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП):

— На экономику негативно повлияют как рост ключевой ставки, так и удорожание доллара. При этом уровень ущерба напрямую зависит от отрасли. Конечно же для бизнеса рост ставки имеет негативное значение. Я думаю, что, к сожалению, ставка еще будет повышаться и, соответственно, инфляция. Все это вместе окажет негативное влияние на экономику. Мало того, произойдет удорожание ипотеки, рост стоимости первичного и вторичного жилья. Одним словом, именно строительный рынок отреагирует примерно через 8-12 месяцев крайне болезненно.

На мой взгляд, сложно прогнозировать, что будет дальше. Слишком большое количество факторов влияет на положение дел в экономике, к тому же играют роль разнонаправленные процессы. ЦБ наивно полагал, что повышение ставки снизит курс рубля и окажет давление на текущую инфляцию, но это далеко не так. Инфляция ползучая и отражается на всех товарах вне зависимости от сезонного снижения или повышения.

От роста ключевой ставки выиграют банки. У них и так, деликатно говоря, незаслуженно растет сумасшедшая прибыль по сравнению с другими отраслями.

Сергей Соколов, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «Опоры России»:

— На всех это отразится в виде подорожания денег и лизинга, потому что лизинговые компании на следующий день после повышения ключевой ставки направили соглашения на повышение платежей. Длинные деньги были и так малодоступные. Поэтому положительных эффектов от этого не видно.

Удорожание кредита также отразится на секторе b2b. Так, при увеличении рассрочки будет дороже обходится лояльность между партнерами. Наверняка все будут друг у друга просить увеличить скорость расчетов, но всё в конечном счете упирается в потребителя, которому легче от этого нет. Поэтому будет сохраняться напряжение в деловой сфере. На мой взгляд, рост курса валют более предпочтителен, потому что от этого в краткосрочный период выиграют хотя бы экспортёры, тогда как при росте ключевой ставки пострадают все. Однако «премия» для бизнеса на разнице курса валют будет кратковременной, и «качели» начнутся в течение месяца с учетом циклов транспортировки продукции.

Алексей Антипин, основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»:

— Государство, в том числе и наш главный регулятор, предпринимает различные шаги для обеспечения стабильности экономики в период её трансформации. Ключевая ставка — один из рычагов, инструментов. Массовую истерику, которую многие закатили на фоне волатильности рубля и повышения ключевой ставки, я считаю необоснованной.

Во-первых, потому что разговоры о внезапности этого решения не состоятельны: Банк России неоднократно говорил о скором пересмотре ключевой ставки, поэтому у предпринимателей и их финансовых директоров было время для коррекции бизнес-плана. Как пример, Сбербанк предлагает кредиты, которые хеджируются (страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке — прим. «КС»).

Во-вторых, ставка одно, а валюта другое. Косвенно или прямо они влияют друг на друга. Курс уже не первый месяц растет недетскими темпами, а ЦБ, в отличие от прошлых исторических событий, ничего не предпринимал. У этого есть логика, которая известна только Банку России и Правительству РФ.

В-третьих, высокая ключевая ставка исторически показывает недолгое присутствие и фондовый рынок – индикатор экономики — сейчас эти ожидания очень хорошо подтверждает.

Таким образом, дорогие предприниматели, если вас удивило повышение ставки – возможно вам стоит поменять работу и продать бизнес.

Мне хотелось бы верить, что изменение ключевой ставки будет в краткосрочном периоде, то есть не более полугода. За это время ЦБ и Правительство РФ проработают решения, которые позволят снизить ставку не в ущерб курсу национальной валюты.

Согласно статистике, которая есть в открытом доступе, и разного рода аналитике, есть подтверждение, что наша сырьевая страна успешно продает нефть, горюче-смазочные материалы, в том числе бензин, в «дружественные» страны: Китай и Индию. У экспортеров много валютной выручки. Почему валюту не заставляют продавать — это вопрос к ЦБ. Тем более такие меры уже вводились в 2022 году и были эффективны в части влияния на курс рубля. Видимо для этого есть причины.

Возможно, что повышение ключевой ставки сыграет и положительную роль. Например, предприятия, которые планируют свою финансовую деятельность, задумаются о том, правильно ли они строят свои модели. Из плохого — возможно, что кто-то получит высокую ставку по кредиту и вынужден будет ее обслуживать. Здесь зависит от дальновидности предпринимателя и финансовой службы, которая занималась планированием и принятием решений. К тому же, для компаний могут стать дороже услуги и товары, но не все предприятия смогут себе позволить заложить, в том числе, рост ставки заимствований в эту стоимость. Например, биржевые цены на топливо сейчас высокие, а розничная стоимость для потребителей меняется в меньшей степени. Это связано с тем, что рынки и вертикально интегрированные нефтяные компании несут сейчас эти затраты на себе и цены не переставляют. Смогут ли они сохранить это положение после повышения ключевой ставки – то есть стоимости привлекаемых ими средств?

Если говорить о фондовом рынке, то здесь играет роль несколько факторов. Во-первых, сейчас на рынке сформировалось огромное количество капитала. По данным за июль, доля физических лиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, облигациями – 35%, на срочном рынке – 68,2%. Грубо говоря, наш фондовый рынок делают физические лица. Такого в нашей стране не было никогда. Если мы говорим о сегменте высокодоходных облигаций – то есть о тех самых растущих компаниях России, представленных в третьем эшелоне облигаций — то на 16 августа был рекорд по объему вторичных торгов — 740 млн рублей. Это в три раза больше, чем было год назад. Поэтому ликвидности в нашей стране огромное количество.

Во-вторых, у тех размещений, которые произошли в третьем эшелоне после повышения ключевой ставки, ставки и доходности не выросли пропорционально росту ключевой ставки — как было 14-15% доходности годовых, так и осталось. Никто их на 3,5% не поднял, и размещения происходят успешно. Пока не знаю, к счастью или сожалению, но инвесторы готовы закрывать глаза на риск, который присутствует в экономике в целом и у таких заемщиков в частности. Увеличение количества инвесторов среди физических лиц можно назвать тенденцией, которая усиливается – 1,4 млн человек совершали сделки 14 августа, это новый рекорд биржи.

В региональном разрезе нам, к сожалению, в данном аспекте похвастаться особо не чем: Новосибирская область не входит даже в 10-ку регионов по количеству частных инвесторов. Вполне вероятно, что высокая инфляция и повышение ключевой ставки будет способствовать притоку инвесторов на фондовый рынок: в попытке обогнать инфляцию и сохранить (в идеале – еще и преумножить) накопления, наши земляки могут начинать делать шаги на бирже. Остается только пожелать им взвешенных и разумных инвестиционных решений.

Мы работаем с компаниями со всей России, но, так как мы сами сибиряки, то и среди наших клиентов больше всего новосибирских предприятий из разных отраслей. Это и «Нафтатранс Плюс», один из крупнейших в Сибири частных независимых нефтетрейдеров, и НРЗМ (резка металла) и сеть кондитерских «Кузина», и многие другие. Так вот, ни один из наших клиентов, не заявил об ухудшении положения компании. У всех есть большое количество планов, все демонстрируют неплохие финансовые показатели, в том числе – и по сравнению с теми, что были до начала спецоперации. Как бы это парадоксально ни звучало. Никто из тех эмитентов, с кем мы работаем, не говорит о том, что «всё плохо, всё пропало» из-за повышения ключевой ставки. Все адаптируются к условиям, которые сформировались и готовы продолжать работу, исполняя существующие обязательства перед инвесторами, кредиторами.

Алексей Шпикельман, директор транспортной компании «Байт-Транзит-Континент»:

— В логистике задача делится на две части: внутрироссийскую и внешнеэкономическую. Для экспорта, в частности грузоотправителей, очень хорошо, когда растет доллар, потому что за тот же самый объем поставленного товара можно гораздо больше заработать и, соответсвенно, увеличивается количество отгрузок. Импорт же наоборот больше страдает из-за роста курса валют, так как за тот же объем товара потребителям придется выложить значительно больше или за тот же обьем получить меньше дохода. Логистические же компании несут риски от того, что цены будут и в том и в другом случае расти в силу большего количества операций на пути поставок, для бизнеса это приемлемо, если курс валют меняется психологически предсказуемо и постепенно.

На данный момент внутренняя логистика находится в тяжелой ситуации, потому что для имущества, которое было куплено за период до санкционного режима, все запчасти завозились за доллары. Сейчас очень сложно, дорого и порой невозможно ремонтировать автотранспорт, потому что запчасти не поставляются из Европы, постоянно ужесточаются санкции и доходят вторичные, усиливается это еще постоянной волатильностью курсов валют.

Для Новосибирской области из-за роста курса валют более резко увеличится стоимость запчастей и логистических издержек, а при меньшей волатильности доллара это менее заметно. Регион много экспортирует и импортирует, в этом плане Новосибирская область более сбалансирована, чем соседние регионы. Если говорить о близлежащих регионах, то именно через нашу область идет большинство транспортных цепочек.

За год логистическая отрасль коренным образом перестроилась. На сегодняшний день это не последняя стадия изменения, будут еще в части переориентации коридоров закупа и сбыта на африканские, южноамериканские и азиатские направления.

Думаю, что именно наша отрасль ощутит изменения уже через неделю, или две, или даже пораньше от изменения ключевой ставки. В первую очередь, перемены будут связаны с шоком и переходным процессом: сначала изменятся условия кредитов, потом стоимость перевозки, а до покупателей это дойдет через месяц повышением потребительских цен.

При этом рынок еще не устоялся, и сложно твердо предсказать изменения. Например, сейчас Казахстан последовательно ужесточает вторичные санкции. Рынок грузоперевозок и товарооборотная цепочка в процессе перестроек. В целом сейчас транспортным компаниям тяжело, потому что они налаживали грузопотоки и снова приходится переориентироваться. Ряд автомобильных компаний начал продавать транспорт в соседние страны (например, Кыргызстан, Казахстан и тд ), где транспортные средства находятся не под санкциями. Идет замещение автомобильного транспорта на китайских и российских автопроизводителей. Тем же, кто до последнего «дожимает» европейский транспорт, сейчас достаточно тяжело из-за резкого морального, физического устаревания автотранспорта. Железнодорожным же компаниями тоже сложно скорее в силу множества запчастей иностранного производства. А экспедиторским приходится быстро переориентироваться на рынок из-за высокой конкуренции. Думаю, что все сложности на самом деле в страхе неопределенности у нас в головах, и новый виток инфляции мы переживем, и после этих кризисных явлений мы все станем опытнее, мудрее и сильнее.

Алексей Фёдоров, директор ООО «Хуалянь Рус» (единственное официальное представительство в России крупнейшего китайского завода по производству упаковочного, фасовочного, пищевого и мясоперерабатывающего оборудования Hualian Machinery Group):

— События августа, связанные с резким ослаблением курса национальной валюты, к сожалению, происходят уже не в первый раз в нашей стране: мы прекрасно помним «черный понедельник, вторник» и другие «черные» дни недели, которые были в нашей истории.

Безусловно, любое резкое ослабление рубля по традиции приводит к панике на рынках и, как следствие, быстрому пересчету цен в сторону увеличения, даже у компаний, товар которых не зависит от изменения курсов валют. Мы являемся импортерами оборудования и напрямую зависим от соотношения курсов. Если рубль значительно слабеет, некоторые наши покупатели считают, что пришла пора «затянуть пояса» и откладывают решение о покупках «до лучших времен». В случае же резкого укрепления рубля, покупатель избирает стратегию «надо подождать пока рубль укрепится еще сильнее», и, как следствие, наши продажи замедляются и в первом и во втором случае.

Таким образом для нас, любое состояние «неопределенности» на рынке сказывается отрицательно.

Мы видим, что поднятие ЦБ ключевой ставки до 12% (помимо других инструментов регулятора по укреплению национальной валюты) оказало определенную «помощь» рублю, но по понятным причинам это скажется и на процентных ставках для тех компаний, которые используют заемный капитал в своей деятельности и «по традиции» эти затраты будут переложены на плечи конечного клиента.

Александр Ломоносов, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления :

— Новосибирская область обладает диверсифицированной структурой экономики. Одним из факторов развития рынков и поддержания высокого уровня конкурентоспособности является доступ к «дешёвым» деньгам, которые обуславливаются низкой ключевой ставкой. Её дальнейший рост или фиксация на высоком уровне длительное время вызовет не только замедление экономических процессов и производства, но и более личное для каждого жителя Новосибирской области – снижение покупательской способности.

Повышение ставок по кредитам, в том числе по ипотечным программам, существенно скажется на рынке строительной отрасли региона, которая в последние пять лет показывает рекордные цифры по объемам вводимого жилья.

Влияние роста курса доллара на Новосибирскую область может смягчить транспортно-географическое положение региона и его позиции как крупного экспортирующего центра, а также как привлекательного для миграции субъекта Российской Федерации в первую очередь для жителей соседских азиатских стран. Повышение курса доллара безусловно повлияет на стоимость определенных групп товаров, но в целом его значение менее чувствительно для экономики Новосибирской области, нежели повышение ключевой ставки.

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— Новосибирская область не самый импортозависимый регион в стране и, если уж выбирать из двух сценариев (рост доллара или рост учетной ставки), то для нашей области предпочтительнее низкая учетная ставка. Не с сиюминутной точки зрения, а в стратегической долгосрочной перспективе. Мое мнение, что доллар по 110-120 рублей это не критично для региона. А вот дешевые длинные деньги намного важнее для развития экономики региона. Подобная нестабильность не способствует инвестициям, сейчас многим придется пересматривать и корректировать свои бизнес-планы.