Хлебопекарные предприятия Новосибирской области заручились господдержкой

Для мукомольной и хлебопекарной отраслей Новосибирской области на складах и элеваторах региона зерна запасено с избытком, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Производство хлеба – главного компонента продуктовой корзины — находится на особом контроле областного правительства.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко обсудил с руководителями хлебопекарных предприятий ситуацию в отрасли и возможные направления поддержки производителей хлеба, сообщает пресс-служба правительства региона 23 марта.

«Зерна в регионе более чем достаточно, в том числе продовольственного. Сельхозпроизводители области на протяжении нескольких лет обеспечивают внутренний рынок с большим профицитом. В 2021 году урожай был получен рекордный, и запасы зерна для производства муки все ещё значительные», — отметил министр в ходе встречи.

Для поддержки хлебопеков и стабилизации цен на хлеб, как отметил Евгений Лещенко, Минсельхоз России продлевает действие мер государственной поддержки, принятых в 2021 году: хлебопекарным предприятиям будет компенсироваться часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий — по 2,5 рубля на килограмм продукции. Воспользоваться этим механизмом смогут предприятия, которые возьмут на себя обязательство по неповышению цен на продукцию.

«В 2021 году нашим хлебопекам оказана господдержка в объёме около 46 млн рублей с учетом областного софинансирования. В 2022 году Новосибирской области на эти цели будет выделено более 72 млн рублей. Минсельхоз региона уже вносит необходимые изменения в областное законодательство для оказания хлебопекарным предприятиям региона этой меры поддержки», – сообщил министр.

В целях обеспечения стабильности цен на хлебопекарную продукцию отраслевые предприятия представят в минсельхоз региона данные об отпускных ценах на продукцию, а министерство проанализирует цены по всей товаропроводящей цепочке – от производителя хлеба до полки магазина.

Напомним, накануне в Новосибирской области был утверждён план устойчивого социально-экономического развития региона.