Крупное поступление сахара ожидает новосибирцев на следующей неделе

Более 500 тонн сахара поступит в Новосибирскую область в ближайшие дни. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров на совещании в областном правительстве 21 марта.

Как сообщил глава минпромторга, поступление ожидается на неделе с 28 марта по 3 апреля.

О случаях отсутствия сахара на полках магазинов новосибирцы начали сообщать в середине марта. Как тогда отметили в областном минпромторге, сформированных в регионе запасов продуктов, в число которых входит сахарный песок, хватает в среднем на 24 дня.

С резким повышением цен на продукты в результате санкций и скачков валюты жители региона столкнулись в конце февраля. Подорожали, в частности, гречка и подсолнечное масло. Тогда же в цене вырос и сахар. Во избежание усугубления ситуации ряд торговых сетей ограничил объём продажи социально значимых товаров в одни руки. 17 марта в регионе начали создавать штаб для контроля цен на продовольственные товары.

В Новосибирской области также контролируют ситуацию с продажей лекарств – ряд препаратов, в частности, инсулиносодержащих, уже попали в число дефицитных.