Правительство Новосибирской области будет рассматривать новые логистические цепочки для поставки импортных медпрепаратов в аптеки области, чтобы избежать дефицита лекарственных средств. Об этом рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Как рассказал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров, по информации от фармацевтических предприятий поставки импортных лекарственных средств под санкции не попали. Если такое произойдет, то Новосибирская область готова выстраивать новые логистические цепочки, чтобы импортировать лекарства в регион из Индии и стран Юго-Восточной Азии.

На данный момент, по словам Андрея Гончарова, у оптовых поставщиков и розничных аптекарских сетей достаточный запас препаратов.

Между тем, новосибирцы уже столкнулись с дефицитом инсулина. Как рассказал «Континенту Сибирь» новосибирский предприниматель Александр Долгов (собственник студий LaserLove, закусочных CheburekMe 65 и парикмахерских «Cтрижевский»), его семья не смогла без рецепта приобрести инсулин не только в аптеках города, но и онлайн. «Мы давно отказались от получения препарата по рецепту, так как могли себе позволить покупать инсулин за деньги. А теперь обнаружили, что его просто нет в наличии – ни в интернет-аптеках, ни в обычных, даже в Москве. По рецепту препарат выдают на небольшой срок. Получив бесплатный набор по рецепту, мы столкнулись с тем, что из-за неправильного хранения шприца, инсулин не работает. Решили подстраховаться и купить за деньги, чтобы сделать запас, так как это жизненно важный препарат. Оказалось, что в свободной продаже его просто нет», – рассказал предприниматель.

Ранее руководитель новосибирской аптечной сети «Листик» Наталья Казаненко рассказала нашему изданию, что практически все основные поставщики убрали в резерв 20-30% импортных препаратов, потому что ждут повышения цен. В конце февраля заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка рассказал в интервью «Континенту Сибирь», что в регионе нет недостатка в парацетамолсодержащих препаратах, которые выпускает местная производственная фармацевтическая компания.