Минпромторг Новосибирской области опроверг информацию о подорожании гречки

В последние дни новосибирцы отметили повышение цен на ряд продовольственных товаров — в областном минпромторге прокомментировали ситуацию.

Подорожание, в частности, коснулось гречки – в некоторых магазинах её стоимость поднялась почти до 200 рублей за килограмм, а также растительного масла.

«По информации продуктового ритейлера «Марии Ра», цена на подсолнечное масло менялась в ноябре 2021 года, на гречку — в декабре 2021 года, это было связано с изменением закупочной цены от поставщика, — говорится в сообщении Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 27 февраля.

Как сообщило ведомство со ссылкой на продуктовую сеть «Мария-Ра», с 16 по 22 февраля цена на гречку уменьшилась с 71 тыс. до 70 тыс. 789 руб. за тонну. Производитель продукта, «Безменовский элеватор», также понизил стоимость товара на 0,3%.

Минпромторг также заверил, что федеральные торговые сети обязались не повышать торговую надбавку на социально значимые товары и оставить её минимальной, а проблем с поставками на данный момент нет.

Напомним, сибирская сеть магазинов «Мария-Ра» призвала покупателей переходить на российскую платёжную систему «МИР».