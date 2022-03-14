Оперативный штаб по стабильному функционированию региональной экономики провел анализ регионального рынка и определил ситуацию как стабильную. Вместе с тем министерство промышленности и торговли отметило один продукт, который пропал с прилавков раньше других.

По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, практически все торговые сети за прошедшую неделю увеличили объем отгрузки товаров из распределительных центров не менее чем на 10% в связи с увеличившимся спросом. «Вместе с тем, по результатам нашего мониторинга, информации из муниципалитетов и отзывам покупателей, отмечены случаи отсутствия сахара в сетевых магазинах и необоснованное завышение цены на этот продукт в несетевых», – отметил министр. Он также добавил, что ситуация со снабжением продовольственными товарами находится на контроле, а факты завышения ценя будут отрабатываться антимонопольной службой.

В то же время Андрей Гончаров подчеркнул, что регион обеспечен запасами продовольственных товаров, в том числе сахара, как минимум, на 24 дня, если предположить, что новых поставок не будет, а спрос сохранится на прежнем уровне. Всего, по его словам, на складах находится более 600 тонн сахара и в течение недели ожидается поставка еще 400 тонн.

Он также отметил, что из пищевой промышленности министерство на прошедшей неделе пока не получало жалоб о перебоях с сырьем, за исключением кондитерской отрасли. «Сейчас мы также мониторим наличие муки и цены на нее», – добавил Андрей Гончаров.

На сегодняшний день средняя минимальная цена сахара составляет в Новосибирской области 60,37 рублей за килограмм, гречневой крупы 106,40 рублей за килограмм, муки 56,74 рублей за килограмм, куриных яиц 73,90 рублей за десяток, подсолнечного масла – 115,58 рублей за литр.

Губернатор Андрей Травников сравнил сахарный ажиотаж с тем, что случился в 2020 году в связи с предполагаемым дефицитом гречки и поручил держать ситуацию на контроле.

Напомним, что многие торговые сети на прошлой неделе ограничили объем продажи социально значимых товаров в одни руки, чтобы избежать дефицита и роста цены.