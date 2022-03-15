Муниципальная аптечная сеть признала дефицит лекарств в Новосибирске

Руководство муниципальной аптечной сети сообщило о дефиците лекарств в Новосибирске. В числе недостающих медикаментов – инсулиносодержащие препараты, на исчезновение которых горожане не так давно уже жаловались.

Рост стоимости препаратов инсулина в новосибирских аптеках в связи с их дефицитом достиг 34%, сообщил на оперативном совещании в мэрии города 15 марта руководитель МУП «Аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

Руководитель муниципального предприятия рассказал, что повышение цен на аптечный ассортимент в целом составило 11%, лекарственные препараты подорожали на 4-7%.

«Основной рост отмечен на инсулинсодержащие препараты, он составил 34%. Это касается именно импортных лекарств с учётом повышенного спроса», – сообщил Дмитрий Гришунин, который также отметил, что скачок цен и дефицит препаратов связан в том числе со стремлением новосибирцев закупить их впрок.

Сейчас, по словам Гришунина, с поставщиками инсулиносодержащих препаратов проводятся переговоры. Ожидается, что медикаменты поступят в Новосибирск до конца недели.

Как отметила директор ГКУ НСО «Новосибоблфарм» Елена Горбунова, запасы медикаментов для льготных категорий новосибирцев сформированы на пять месяцев.

«Также проводятся закупки для покрытия потребности в лекарствах и медизделиях до конца года», — приводит слова Елены Горбуновой Telegram-канал областного правительства.

Ранее «Континент Сибирь» уже сообщал о дефиците препаратов инсулина в Новосибирске. В начале марта также сообщалось о том, что в ожидании роста цен поставщики убрали в резерв до 30% импортных медикаментов. До этого, в конце февраля, заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка в интервью «КС» отметил, что в Новосибирске нет недостатка лекарств с содержанием парацетамола, которые выпускает местная производственная фармацевтическая компания.