На фоне роста доллара и возможных проблемах в поставках в Россию иностранных лекарственных препаратов цены в аптечной рознице увеличатся. В среднем, по словам участников сибирского рынка фармритейла, можно ожидать рост цен в аптеках Новосибирска на 15-20%.

В ближайшее время в Новосибирске ожидается подорожание лекарственных препаратов. Об этом корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали в одной из аптечных сетей города.

«Практически все основные поставщики убрали в резерв 20-30% импортных препаратов, потому что цены в любом случае поднимутся. Это факт. И поставщикам, конечно, не выгодно теперь отдавать товар по низким ценам или таким, которые установлены сейчас, потому что следующая закупка для них будет гораздо дороже», — отметила руководитель новосибирской аптечной сети «Листик» Наталья Казаненко.

По её словам, препараты в аптеках уже сейчас «немного подорожали». Пока дистрибьютерам ещё удаётся сдерживать цены для розницы, но это ненадолго.

«Прогноз, конечно, к росту цен. Это уже неизбежно в нынешней ситуации», — добавила Наталья Казаненко.

Как уточнил на условиях анонимности другой представитель аптечной сети в среднем, подорожание препаратов составит 15-20%. При этом закон ограничивает наценку на фармпродукцию, входящую в группу жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Аптеки ограничены законом в наценке на жизненно необходимые лекарственные препараты. То есть, если на данный момент в аптеке есть препараты этой группы с максимальной разрешённой наценкой 25%, то она не изменится при следующем приходе товара по более высокой цене. Тем не менее цена на него для покупателя всё равно вырастет», — уточнил собеседник «Континента Сибирь».

Кроме того, в минздраве Новосибирской области установлены предельные отпускные цены на ЖНВЛП. На сегодня в эту группу входит свыше 700 лекарственных средств.

28 февраля заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка рассказал в интервью «Континенту Сибирь», что в регионе нет недостатка в парацетамолсодержащих препаратах, которые выпускает местная производственная фармацевтическая компания.