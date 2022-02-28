Военные действия на Украине привели к жестким экономическим санкциям западных стран в отношении России. Каковы риски происходящего для экономики Новосибирской области и как областное правительство намерено на них реагировать, в интервью «Континенту Сибирь» говорит заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

— Сергей Николаевич, не успела наша экономика немного оправиться от пандемии, как нам объявили санкции. Мы видим, что доллар и евро уже существенно подскочили в цене. Границы закрываются, цены в магазинах растут. Как текущая ситуация скажется, на ваш взгляд, на состоянии региональной экономики?

— Ситуация сегодня меняется каждый час, информация постоянно обновляется. Мы анализируем все поступающие данные, и я могу заверить, что наша экономика готова к изменениям. Об этом же заявили недавно и на заседании правительства страны. Россия – это единое экономическое пространство. И всё что касается страны в целом, то касается и Новосибирской области. Мы уже жили в сложных условиях. Я имею в виду рост цен в прошлом году на сырье и материалы, который коснулся всех. Поэтому меры поддержания экономической стабильности разработаны и постоянно совершенствуются.

Вот уже 3-4 года реальному сектору экономики оказываются меры поддержки. Принцип известен: если бюджет вкладывает, то должен, как любой инвестор, получить прибыль. Чем получить? Дополнительными налогами. Всё четко, понятно и ясно. Это то, с чего мы начинали и в чём всё-таки нашли одобрение федерального правительства.

Если говорить о положении сегодня торговых сетей, которые везут товары из-за рубежа, то в них созданы запасы, как минимум, на полтора месяца. Поэтому дефицита быть не должно.

— Видите ли риски вы для предприятий и компаний Новосибирской области в связи с санкциями? Например, остановку запланированных проектов или поставок от зарубежных партнеров? Так, например, Новосибирский завод химконцентратов готовился производить топливо по европейским стандартам для АЭС Скандинавии. И что теперь?

— Я не думаю, что всё резко будет пересматриваться. Потому что все планы и технологические цепочки подобных проектов уже выстроены, есть договоренности с заказчиками. Другое дело – сроки могут затягиваться, но это мы тоже уже проходили.

— Как известно, при высоком курсе долларов выигрывают экспортеры. Какие новосибирские предприятия на сегодняшний день являются крупнейшими поставщиками продукции за рубеж?

— В числе наших главных экспортеров «Сибантрацит», Электродный завод, завод СКТБ «Катализатор», НЗХК. Эти предприятия уже имеют опыт преодоления финансовых скачков. Думаю, смогут выйти без потерь и из сегодняшней ситуации. Ещё несколько лет назад президент России поставил перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса задачу выпускать до 50% гражданской продукции. У нас в регионе уже удается достигать порядка 27-30%. И это одна из мер, которые сделают нашу экономику безопаснее.

— Другой пример — производитель комплектующих для микроэлектроники, компания TSMC прекратила поставки в РФ. Как это может повлиять на полупроводниковое производство?

— Думаю, самый логичный выход – самим производить комплектующие. Например, наш НЗПП «Восток» относится к АФК «Система», которая сама выпускает много комплектующих материалов. Кроме того, не так давно мы открывали с компанией Sitronics участок по сборке головок для микроэлектроники на базе завода «Лампирис», который занимался энергосберегающими лампами. То есть движение в направлении собственного производства есть. Это уже реальность, а не какая-то отдалённая перспектива.

— В сложившейся обстановке скачка доллара и евро ждать ли нам взрывного роста цен на товары?

— Рост цен, напомню, начался у нас ещё в прошлом году. Тогда правительство выпустило официальный документ, согласно которому продавец может увеличивать стоимость товаров до 30%. Поэтому очень грубо выглядит информация, появившаяся недавно в некоторых СМИ о цене 200 рублей за 900 г гречки. Отмечу, это было только одно наименование в одной сети. Я могу привести примеры и упаковки за 300 рублей. Важно, что рядом на прилавках есть крупа и по 70 рублей. Трудно сказать, делаются и такие информационные вбросы по незнанию или с умыслом, но они далеко не безобидны и могут иметь негативные последствия для рынка.

В целом, цены доллара и евро завышены искусственно. Поэтому гиперинфляция нам, думаю, не грозит.

— Новосибирская область – крупный поставщик зерновых. Как в связи с закрытием границ изменятся рынки сбыта зерна и, в целом, сельскохозяйственной продукции региона?

— Основной экспорт этой продукции из Новосибирской области идет на Восток. Это не только зерно, но и мясо птицы, а также продукты из нее. Например, Октябрьская птицефабрика давно открыла дорогу в Монголию и имеет там уже отлаженные рынки сбыта. Отмечу, что задача осваивать именно восточные рынки – Китай, Индию, Среднюю Азию – у нас ставилась, в том числе, губернатором. Поэтому в этом вопросе мы имеем преимущество перед другими территориями РФ, ориентированными на западные рынки.

— Некоторые дистрибьютеры лекарств сегодня создают резерв и готовятся к повышению цен. Как это затронет аптечную розницу, не возникнет ли дефицита, в частности, лекарств, применяемых в схеме лечения ковида?

— Не устану говорить, что у нас нет недостатка в парацетамолсодержащих препаратах, которые выпускает Производственная фармацевтическая компания «Обновление» на площадке бывшего завода Медпрепаратов. Ещё в первую волну пандемии мы договорились с холдингом «Катрен», который оказал содействие в насыщении рынка Новосибирска.

— Этот год мы начинали с оптимизмом, фиксировалась хорошая собираемость налогов, прирост экономики. И вдруг такой поворот. Что же теперь делать?

— Пока последние события еще никак не успели отразиться на нашей экономике. Надо относиться к этому спокойно. Спокойно работать и воспринимать происходящее как новый вызов для нас, который мы должны достойно принять.