В мэрии Новосибирска ответили на вопросы депутатов горсовета по условиям продажи муниципальных автомобилей

По запросу «Континента Сибирь» в пресс-службе мэрии рассказали, с чем была связана низкая стоимость продажи автомобиля Hyundai Sonata ранее принадлежавшего МАУ «ЦСП «Заря».

17 февраля «Континент Сибирь» сообщал о случае необычно резкого удорожания муниципального имущества после его продажи в частные руки, о котором днём ранее в своём аккаунте социальной сети VK писал депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов.

«В январе 2022 года начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский сообщает о продаже МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» автомобиля за 614 554 рублей. А уже через пару недель этот же автомобиль (Hyundai Sonata – «КС») появляется на «Дроме» у перекупа за 750 000 рублей. То есть на 136 000 дороже, чем на месяц назад», – говорилось в посте народного избранника.

По запросу нашего издания в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска сообщили, что оценка стоимости муниципального автомобиля Hyundai Sonata 2.0 FE 2011 года выпуска проводилась ООО «Независимая оценоч­ная компания Старт». Автомобиль был оценён в 507 698 рублей, после чего МАУ «ЦСП «Заря», как владельцу автомобиля, департаментом земельных и имущественных отношений было выдано разрешение на его продажу по цене не ниже рыночной.

«В соответствии с аукционной документацией цена продажи транспортного сред­ства составила 614 554 рубля и 84 копейки, о чем Совет депутатов города Новосибирска был уведомлен в установленном порядке», – сообщается в ответе мэрии.

«Ориентироваться только на цену перекупщика, по которой он выставил авто на доске объявлений, точно не следует. Есть множество факторов. Как риск коррупционной составляющей, так и совершенно иные возможности частника или условия продажи», – отметил партнер московского издательства «Короче, дилер» и эксперт в сфере автомобилей с пробегом Артем Самородов, комментируя этот случай «Континенту Сибирь».

Автоэксперт предложил депутатам горсовета оценить совпадение пробега автомобиля в обнаруженном объявлении с тем, который был на одометре при его продаже госучреждением: «Очевидно, что мэрия не позволила бы себе скрутить пробег автомобиля, а вот частное лицо вполне могло это сделать и в рекламе мы увидим более новый автомобиль, чем он есть по факту. Кстати, такая же ситуация может быть и с годом выпуска – частник может его завысить».

Также Артем Самородов напомнил, что «состояние кузова, салона и техники, которые в немалой степени влияют на цену автомобиля, частное лицо может привести в презентабельное состояние малыми силами и очень оперативно, а вот у госучреждения на это может банально не оказаться бюджета, людей или времени».

Напомним, что в 2020 году внимание депутатов горсовета Новосибирска уже привлекал схожий случай продажи автомобилей мэрией, а в ответе «Континенту Сибирь» муниципалитет обосновал низкую цену их реализации неудовлетворительным техническим состоянием.