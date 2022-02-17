Условия продажи автомобилей мэрией Новосибирска вновь вызвали вопросы у депутатов горсовета

Андрей Сегеда
 
Миниатюра для: Условия продажи автомобилей мэрией Новосибирска вновь вызвали вопросы у депутатов горсовета
Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов отметил, что был удивлён «щедростью» мэрии при продаже одного из автомобилей. Фото Михаила Перикова

16 февраля выяснилось, что проданный муниципалитетом порядка двух недель назад автомобиль Hyundai Sonata за две недели подорожал на 22%, что может указывать на изначальное занижение его стоимости. Аналогичная ситуация имела место в 2020 году, однако тогда мэрия объясняла, что низкая цена была связана с техническим состоянием автомобилей.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов в своём аккаунте в социальной сети VK сообщил о случае необычно резкого удорожания муниципального имущества после его продажи в частные руки. «В январе 2022 года начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский сообщает о продаже МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» автомобиля за 614 554 рублей. А уже через пару недель этот же автомобиль (Hyundai Sonata — «КС») появляется на «Дроме» у перекупа за 750 000 рублей. То есть на 136 000 дороже, чем на месяц назад», — говорится в посте Ростислава Антонова.

Народный избранник привёл ссылку на объявление о продаже Hyundai Sonata 2011 года выпуска и скриншот опубликованного на сайте Drom описания автомобиля, в котором сообщается, что он «был в пользовании центра спортивной подготовки «Заря». По словам депутата, Drom оценил стоимость автомобиля ещё выше – в 810 000 рублей. Таким образом, исходя из стоимостной оценки продавца, машина подорожала на 22%, а по оценке Drom — на 31%.  Вместе с тем, стоит принимать во внимание, что по данным участников рынка, ресурсы, специализирующиеся на продаже авто, нередко могут завышать оценку их стоимости.

Скриншот описания автомобиля депутат Ростислав Антонов Новосибирск горсовет Совет депутатов мэрия муниципалитет
Скриншот описания автомобиля — предоставлен депутатом Ростиславом Антоновым

Ростислав Антонов рассказал «Континенту Сибирь», что обнаружил объявление практически случайно: «Как и все депутаты (горсовета Новосибирска – «КС») я получил письмо-рассылку по реализации муниципального имущества, где была указана эта машина, её продавец и покупатель. Данные покупателя я вырезал из скриншота. Я начал смотреть, по какой цене реализуются на портале Drom авто аналогичной модели и года выпуска. Перебирая варианты, обнаружил то, что обнаружил».

Собеседник издания выразил уверенность, что муниципальное имущество «должно продаваться не по заниженным, а по реальным ценам и нет смысла держать целый отдел, который занимается этими вещами». «Мало того, что мы реализуем муниципальное имущество по цене ниже его стоимости, так ещё и платим зарплату людям, которые этим занимаются, а потом какие-то перекупы зарабатывают по 130 000 с одной машины» – пояснил он свою мысль.

Ростислав Антонов задался вопросами, «что за оценочная контора определяла цену муниципалитету, и как был проведён конкурс» и сообщил, что направил в мэрию соответствующий депутатский запрос. «Континент Сибирь» также запросил у мэрии комментарий по этому случаю. К настоящему моменту ответ пока не был получен. Мы будем следить за развитием событий.

Напомним, что в 2020 году к схожему случаю продажи автомобилей мэрией Новосибирска привлекли внимание депутаты горсовета от фракции КПРФ. Тогда Антон Бурмистров и Виктор Стрельников попросили разобраться в ситуации первого секретаря обкома КПРФ и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а в ответе «Континенту Сибирь» муниципалитет обосновал низкую цену реализации автомобилей их неудовлетворительным техническим состоянием.

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