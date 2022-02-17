Условия продажи автомобилей мэрией Новосибирска вновь вызвали вопросы у депутатов горсовета

16 февраля выяснилось, что проданный муниципалитетом порядка двух недель назад автомобиль Hyundai Sonata за две недели подорожал на 22%, что может указывать на изначальное занижение его стоимости. Аналогичная ситуация имела место в 2020 году, однако тогда мэрия объясняла, что низкая цена была связана с техническим состоянием автомобилей.



Депутат Совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов в своём аккаунте в социальной сети VK сообщил о случае необычно резкого удорожания муниципального имущества после его продажи в частные руки. «В январе 2022 года начальник департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский сообщает о продаже МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря» автомобиля за 614 554 рублей. А уже через пару недель этот же автомобиль (Hyundai Sonata — «КС») появляется на «Дроме» у перекупа за 750 000 рублей. То есть на 136 000 дороже, чем на месяц назад», — говорится в посте Ростислава Антонова.

Народный избранник привёл ссылку на объявление о продаже Hyundai Sonata 2011 года выпуска и скриншот опубликованного на сайте Drom описания автомобиля, в котором сообщается, что он «был в пользовании центра спортивной подготовки «Заря». По словам депутата, Drom оценил стоимость автомобиля ещё выше – в 810 000 рублей. Таким образом, исходя из стоимостной оценки продавца, машина подорожала на 22%, а по оценке Drom — на 31%. Вместе с тем, стоит принимать во внимание, что по данным участников рынка, ресурсы, специализирующиеся на продаже авто, нередко могут завышать оценку их стоимости.

Ростислав Антонов рассказал «Континенту Сибирь», что обнаружил объявление практически случайно: «Как и все депутаты (горсовета Новосибирска – «КС») я получил письмо-рассылку по реализации муниципального имущества, где была указана эта машина, её продавец и покупатель. Данные покупателя я вырезал из скриншота. Я начал смотреть, по какой цене реализуются на портале Drom авто аналогичной модели и года выпуска. Перебирая варианты, обнаружил то, что обнаружил».

Собеседник издания выразил уверенность, что муниципальное имущество «должно продаваться не по заниженным, а по реальным ценам и нет смысла держать целый отдел, который занимается этими вещами». «Мало того, что мы реализуем муниципальное имущество по цене ниже его стоимости, так ещё и платим зарплату людям, которые этим занимаются, а потом какие-то перекупы зарабатывают по 130 000 с одной машины» – пояснил он свою мысль.

Ростислав Антонов задался вопросами, «что за оценочная контора определяла цену муниципалитету, и как был проведён конкурс» и сообщил, что направил в мэрию соответствующий депутатский запрос. «Континент Сибирь» также запросил у мэрии комментарий по этому случаю. К настоящему моменту ответ пока не был получен. Мы будем следить за развитием событий.

Напомним, что в 2020 году к схожему случаю продажи автомобилей мэрией Новосибирска привлекли внимание депутаты горсовета от фракции КПРФ. Тогда Антон Бурмистров и Виктор Стрельников попросили разобраться в ситуации первого секретаря обкома КПРФ и мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а в ответе «Континенту Сибирь» муниципалитет обосновал низкую цену реализации автомобилей их неудовлетворительным техническим состоянием.